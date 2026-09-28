fechar
Turismo de Valor | Notícia

Amarante projeta R$ 1,7 bi até 2031 para expansão e retrofits no Nordeste

Dentro desta estratégia de longo prazo, um ciclo imediato de mais de R$ 570 milhões já está em plena execução no litoral do estado de Alagoas

Por Lucas Moraes Publicado em 28/09/2026 às 8:27
O Salinas Maragogi, resort all inclusive da Amarante
O Salinas Maragogi, resort all inclusive da Amarante - Rede Amarante / Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Com uma trajetória iniciada em 1989, a Amarante celebra 37 anos de atuação no mercado hoteleiro projetando um ciclo de expansão e modernização de suas estruturas no litoral do Nordeste. A estratégia da companhia envolve um montante global superior a R$ 1,7 bilhão em investimentos previstos até 2031, voltado para novos projetos, ampliações de capacidade e retrofit contínuo das operações em andamento.

Dentro desta estratégia de longo prazo, um ciclo imediato de mais de R$ 570 milhões já está em plena execução. Esse montante aloca R$ 260 milhões para a construção do Salg Patacho Exclusive Resort, marcando a entrada do grupo em um novo destino alagoano; R$ 230 milhões para a terceira expansão do Japaratinga Lounge Resort e aproximadamente R$ 80 milhões destinados ao programa de retrofit e modernização dos resorts atuais. O objetivo é renovar continuamente a infraestrutura existente e elevar o padrão da experiência oferecida aos hóspedes.

O impacto econômico das obras em andamento mobilizam cerca de mil profissionais da construção civil, divididos entre o projeto na Praia do Patacho e a nova fase em Japaratinga. Com os projetos já contratados e a projeção de ultrapassar 1.170 apartamentos até 2028, a Amarante prevê alcançar mais de quatro mil empregos diretos até o final desta década, movimentando ainda toda a cadeia indireta do turismo regional, como comércio, passeios e fornecedores locais.

A robustez dos investimentos reflete a rápida evolução financeira da empresa nas últimas décadas. A receita com diárias da Amarante saltou de cerca de R$ 50 milhões em 2012 para mais de R$ 700 milhões em 2025, um crescimento superior a 14 vezes. Em 2025, o grupo registrou seu recorde histórico de desempenho ao crescer mais de 20% em relação ao ano anterior, mantendo taxas de ocupação média próximas a 93%. Para 2026, a projeção é sustentar a ocupação no patamar de 90%.

De acordo com Mário Vasconcellos, CEO da Amarante, essa nova fase busca aliar expansão e qualidade operacional. “Nosso próximo ciclo de crescimento combina expansão, renovação dos empreendimentos e investimentos em novos destinos. Ao mesmo tempo em que ampliamos nossa capacidade, queremos fortalecer a experiência dos hóspedes e gerar impacto positivo nas regiões onde estamos presentes”, explica o executivo.

A estrutura atual do grupo engloba o Salinas Maragogi — empreendimento pioneiro inaugurado em 1989 com apenas 60 apartamentos —, o Salinas Maceió e o Japaratinga Lounge Resort, somando juntos mais de 870 unidades habitacionais em operação. As novas fases de ampliação adicionarão 180 novos quartos e cinco pontos de consumo apenas na estrutura do Japaratinga Lounge Resort. "O plano é continuar crescendo de forma estruturada, ampliando nossa presença em destinos de praia do Nordeste”, completa o CEO.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ao longo de sua história, estimada em mais de três milhões de hóspedes atendidos e com uma base de 1,1 milhão de clientes cadastrados em seu programa de fidelidade, a Amarante também reformulou sua estratégia comercial. Há dez anos, apenas 15% das vendas eram realizadas por canais próprios, taxa que hoje ultrapassa os 80%. 

Leia também

Pesquisa nacional mapeia perfil de visitantes no Recife e Fernando de Noronha
DADOS

Pesquisa nacional mapeia perfil de visitantes no Recife e Fernando de Noronha
Turismo corporativo bate recorde e movimenta R$ 9,75 bilhões até agosto
NEGÓCIOS E VIAGENS

Turismo corporativo bate recorde e movimenta R$ 9,75 bilhões até agosto

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Moraes

Lucas Moraes

lmoraes@jc.com.br