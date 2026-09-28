Amarante projeta R$ 1,7 bi até 2031 para expansão e retrofits no Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dentro desta estratégia de longo prazo, um ciclo imediato de mais de R$ 570 milhões já está em plena execução no litoral do estado de Alagoas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Com uma trajetória iniciada em 1989, a Amarante celebra 37 anos de atuação no mercado hoteleiro projetando um ciclo de expansão e modernização de suas estruturas no litoral do Nordeste. A estratégia da companhia envolve um montante global superior a R$ 1,7 bilhão em investimentos previstos até 2031, voltado para novos projetos, ampliações de capacidade e retrofit contínuo das operações em andamento.

Dentro desta estratégia de longo prazo, um ciclo imediato de mais de R$ 570 milhões já está em plena execução. Esse montante aloca R$ 260 milhões para a construção do Salg Patacho Exclusive Resort, marcando a entrada do grupo em um novo destino alagoano; R$ 230 milhões para a terceira expansão do Japaratinga Lounge Resort e aproximadamente R$ 80 milhões destinados ao programa de retrofit e modernização dos resorts atuais. O objetivo é renovar continuamente a infraestrutura existente e elevar o padrão da experiência oferecida aos hóspedes.

O impacto econômico das obras em andamento mobilizam cerca de mil profissionais da construção civil, divididos entre o projeto na Praia do Patacho e a nova fase em Japaratinga. Com os projetos já contratados e a projeção de ultrapassar 1.170 apartamentos até 2028, a Amarante prevê alcançar mais de quatro mil empregos diretos até o final desta década, movimentando ainda toda a cadeia indireta do turismo regional, como comércio, passeios e fornecedores locais.

A robustez dos investimentos reflete a rápida evolução financeira da empresa nas últimas décadas. A receita com diárias da Amarante saltou de cerca de R$ 50 milhões em 2012 para mais de R$ 700 milhões em 2025, um crescimento superior a 14 vezes. Em 2025, o grupo registrou seu recorde histórico de desempenho ao crescer mais de 20% em relação ao ano anterior, mantendo taxas de ocupação média próximas a 93%. Para 2026, a projeção é sustentar a ocupação no patamar de 90%.

De acordo com Mário Vasconcellos, CEO da Amarante, essa nova fase busca aliar expansão e qualidade operacional. “Nosso próximo ciclo de crescimento combina expansão, renovação dos empreendimentos e investimentos em novos destinos. Ao mesmo tempo em que ampliamos nossa capacidade, queremos fortalecer a experiência dos hóspedes e gerar impacto positivo nas regiões onde estamos presentes”, explica o executivo.

A estrutura atual do grupo engloba o Salinas Maragogi — empreendimento pioneiro inaugurado em 1989 com apenas 60 apartamentos —, o Salinas Maceió e o Japaratinga Lounge Resort, somando juntos mais de 870 unidades habitacionais em operação. As novas fases de ampliação adicionarão 180 novos quartos e cinco pontos de consumo apenas na estrutura do Japaratinga Lounge Resort. "O plano é continuar crescendo de forma estruturada, ampliando nossa presença em destinos de praia do Nordeste”, completa o CEO.

Ao longo de sua história, estimada em mais de três milhões de hóspedes atendidos e com uma base de 1,1 milhão de clientes cadastrados em seu programa de fidelidade, a Amarante também reformulou sua estratégia comercial. Há dez anos, apenas 15% das vendas eram realizadas por canais próprios, taxa que hoje ultrapassa os 80%.