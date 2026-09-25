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Turismo de Valor | Notícia

Pesquisa nacional mapeia perfil de visitantes no Recife e Fernando de Noronha

A programação do projeto prevê a realização de workshops regionais e de uma conferência nacional até o encerramento do primeiro semestre de 2027

Por Lucas Moraes Publicado em 25/09/2026 às 10:00
O question&aacute;rio atua de forma padronizada para avaliar gastos, perfil dos grupos e meios de transporte, al&eacute;m de mensurar a percep&ccedil;&atilde;o sobre seguran&ccedil;a, acessibilidade, pre&ccedil;os e conectividade
O questionário atua de forma padronizada para avaliar gastos, perfil dos grupos e meios de transporte, além de mensurar a percepção sobre segurança, acessibilidade, preços e conectividade - DIVULGAÇÃO/PORTO DIGITAL

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Com o objetivo de compreender a fundo a jornada do visitante — desde seus hábitos de consumo até as suas preferências de hospedagem e transporte —, o Ministério do Turismo e o Itaipu Parquetec realizam entrevistas presenciais com viajantes no Recife e Fernando de Noronha. A iniciativa integra a primeira edição da Pesquisa Nacional de Demanda Turística (PNDT), levantamento de âmbito nacional que ouvirá cerca de 22,5 mil pessoas em todo o país até o dia 3 de outubro.

A ação busca dar voz a quem vivencia os destinos turísticos brasileiros para levantar dados concretos sobre de onde os turistas vêm, o tempo de permanência, as escolhas de deslocamento e a avaliação da gastronomia e da cultura locais. Todas as informações coletadas pelas equipes de campo serão integradas ao Observatório Nacional de Turismo Sustentável para nortear o planejamento de políticas públicas e subsidiar investimentos privados no setor.

Segundo o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, o estudo será fundamental para direcionar as próximas ações estratégicas. “Conhecer melhor quem visita nossos destinos é fundamental para que possamos planejar políticas públicas, promover experiências de maior qualidade e fortalecer a competitividade do turismo brasileiro", afirmou o ministro, ressaltando ainda que “a produção de dados confiáveis e comparáveis é um passo importante para orientar decisões, atrair investimentos e apoiar gestores públicos e o setor privado na construção de destinos cada vez mais preparados para receber visitantes".

O planejamento metodológico, a coordenação da coleta e a consolidação dos resultados estão sob a responsabilidade da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo (RBOT). Os pesquisadores atuam devidamente identificados por crachás em pontos de grande circulação. O público-alvo é composto por brasileiros e estrangeiros com 18 anos ou mais, não residentes no município da entrevista, que tenham passado ou planejem passar pelo menos uma noite no local.

O questionário atua de forma padronizada para avaliar gastos, perfil dos grupos e meios de transporte, além de mensurar a percepção sobre segurança, acessibilidade, preços e conectividade. Os resultados finais de cada cidade contam com representatividade estatística e serão publicados até abril de 2027.

Os 50 municípios participantes da PNDT foram selecionados a partir do Mapa do Turismo Brasileiro com base no Índice Geral dos Municípios, ranking que pondera 70 indicadores divididos em dez dimensões turísticas. No Nordeste, a amostra contempla uma diversidade de polos que inclui as capitais Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador, São Luís e Teresina, ao lado do distrito de Fernando de Noronha. Completam a lista de municípios nordestinos mapeados no levantamento as cidades de Cabedelo, Caucaia, Japaratinga, Parnaíba, Parnamirim, Porto Seguro, São Cristóvão e São José de Ribamar.

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Visando expandir o modelo, a infraestrutura da pesquisa — que inclui questionário validado e capacitações virtuais — será oferecida a outras prefeituras interessadas. Além disso, a programação do projeto prevê a realização de workshops regionais e de uma conferência nacional até o encerramento do primeiro semestre de 2027 para difundir a metodologia aplicada.

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