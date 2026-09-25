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Turismo de Valor | Notícia

Azul e SEST SENAT fecham parceria para formação de mecânicos de manutenção aeronáutica em Campinas

O projeto nasce para suprir a crescente demanda por profissionais especializados em um cenário de expansão do transporte aéreo nacional

Por Lucas Moraes Publicado em 25/09/2026 às 8:16
Para incentivar a empregabilidade dos formados, a Azul atuar&aacute; na divulga&ccedil;&atilde;o ativa de vagas internas, oportunidades de est&aacute;gio e inclus&atilde;o dos estudantes
Para incentivar a empregabilidade dos formados, a Azul atuará na divulgação ativa de vagas internas, oportunidades de estágio e inclusão dos estudantes - Divulgação

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A Azul Linhas Aéreas e o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) anunciaram um acordo de cooperação para ampliar a oferta de capacitação profissional no setor da aviação civil. A parceria viabilizará o lançamento do Curso de Formação Técnica de Mecânicos de Manutenção Aeronáutica (MMA), sediado em Campinas (SP). O início das aulas da primeira turma está previsto para o segundo semestre de 2027.

O projeto nasce para suprir a crescente demanda por profissionais especializados em um cenário de expansão do transporte aéreo nacional. Inicialmente, o programa ofertará vagas divididas em duas turmas focadas em habilitações específicas: Aviônicos, voltada aos sistemas elétricos, eletrônicos e de comunicação das aeronaves, e Célula, direcionada à estrutura, sistemas mecânicos e componentes físicos. A inclusão da habilitação em Grupo Moto Propulsor (GMP) está planejada para fases futuras. Com vigência de 60 meses e previsão de prorrogação, a união combina o know-how operacional da companhia aérea à capacidade pedagógica da instituição do Sistema S.

Dentro do escopo de divisão de responsabilidades, o SEST SENAT conduzirá a gestão pedagógica, a formação do corpo docente certificado e o processo de credenciamento do curso junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Já a Azul cederá sua infraestrutura em Campinas para as atividades práticas de estágio, abrindo as portas da UniAzul e do seu Hangar de Manutenção, além de disponibilizar equipamentos, ferramentais e materiais aeronáuticos específicos.

Fábio Campos, Vice-Presidente Institucional e Corporativo da Azul, diz que a formação de profissionais é parte importante do desenvolvimento da aviação, "especialmente em áreas que exigem conhecimento técnico e experiência prática". "Com essa parceria, conseguimos colocar nossa estrutura e nossa experiência à disposição de quem está se preparando para entrar nesse mercado e, ao mesmo tempo, aproximar esses profissionais das oportunidades que existem dentro da própria aviação". 

Além do foco educacional, o convênio busca traçar rotas diretas para a inserção dos alunos no mercado de trabalho. Para incentivar a empregabilidade dos formados, a Azul atuará na divulgação ativa de vagas internas, oportunidades de estágio e inclusão dos estudantes nos processos seletivos da empresa, alinhando o aprendizado prático às demandas reais das rotas comerciais do país.

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