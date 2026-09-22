Azul Conecta inicia traslado para o Brasil de seu primeiro Cessna SkyCourier

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com configuração voltada ao transporte de até 19 passageiros, o Cessna SkyCourier é propulsionado por dois motores Pratt & Whitney PT6A-65SC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Azul Conecta deu início ao processo de traslado rumo ao Brasil de seu primeiro Cessna 408 SkyCourier. Registrada sob a matrícula PS-ENE, a aeronave representa um marco para a subsidiária regional da Azul, sendo o primeiro avião bimotor da história da empresa. O recebimento oficial da aeronave ocorreu na sede da fabricante Textron Aviation, em Wichita, no Kansas. Em seguida, o avião foi deslocado para Fort Worth, no Texas, onde passou pela etapa de pintura com a identidade visual da Azul e realizou testes de voo operados por pilotos da companhia.

A jornada internacional da aeronave contempla uma parada em Fort Lauderdale, na Flórida, seguida de escalas técnicas programadas em pontos da América Central, do Caribe e da América do Sul. O primeiro pouso em solo brasileiro será realizado em Boa Vista (RR). Do estado roraimense, o PS-ENE seguirá para o aeroporto de Confins (MG), local onde serão conduzidos os trâmites de nacionalização e registro junto às autoridades aeronáuticas.

“Estamos muito felizes em ver o primeiro SkyCourier da Azul Conecta pronto para iniciar sua jornada até o Brasil. A chegada dessa aeronave representa um momento importante para a companhia, que passa a contar com um novo modelo e amplia suas possibilidades de atuação na aviação regional e em operações dedicadas”, disse o diretor da Azul Conecta, Vitor Silva.

Com configuração voltada ao transporte de até 19 passageiros, o Cessna SkyCourier é propulsionado por dois motores Pratt & Whitney PT6A-65SC. O modelo oferece alcance operacional de até 1.704 quilômetros e atinge velocidade de cruzeiro da ordem de 389 km/h, dispondo de uma cabine adaptada para otimizar o fluxo de embarque e a acomodação de bagagens.

A novidade diversifica o portfólio da frota da empresa, que até então mantinha suas operações concentradas em modelos como o Cessna Grand Caravan e o Pilatus PC-12. O plano de expansão da frota anunciado em junho projeta a chegada inicial de duas unidades do SkyCourier.

Atualmente, a Azul Conecta atende 44 destinos nacionais e detém o posto de maior operadora de Cessna Grand Caravan da América Latina. Além do transporte de passageiros, a subsidiária atua no segmento de fretamento, prestação de serviços técnicos de manutenção e formação de pilotos por meio de simuladores próprios.