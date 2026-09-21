Turismo corporativo bate recorde e movimenta R$ 9,75 bilhões até agosto

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Apenas no mês de agosto, o segmento gerou R$ 1,31 bilhão em vendas, um avanço de 8% em relação ao R$ 1,21 bilhão apurado no mesmo mês de 2025

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O turismo de negócios no Brasil alcançou o maior faturamento de sua história entre janeiro e agosto deste ano. No período, o setor movimentou R$ 9,75 bilhões, o que representa um crescimento de 8,21% na comparação com os R$ 9,01 bilhões registrados no mesmo intervalo de 2025. Os dados foram compilados pelo Ministério do Turismo e divulgados nesta segunda-feira (21) pela Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

Apenas no mês de agosto, o segmento gerou R$ 1,31 bilhão em vendas, um avanço de 8% em relação ao R$ 1,21 bilhão apurado no mesmo mês do ano passado. O desempenho no acumulado do ano foi impulsionado sobretudo pelo transporte aéreo, responsável por R$ 5,83 bilhões do total movimentado — um salto de 12% em relação ao ano anterior. Em agosto, o setor aéreo manteve o ritmo aquecido ao faturar R$ 798 milhões, alta de 10,5%. A hotelaria garantiu a segunda maior fatia das receitas corporativas, somando R$ 2,88 bilhões entre janeiro e agosto, resultado 3,6% superior ao do mesmo período de 2025.

Para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, os números consolidam o Brasil como um polo atrativo de investimentos e eventos. O ministro ressaltou que o avanço das viagens a trabalho não representa apenas maior fluxo de passageiros, mas impulsiona a geração de empregos, a taxa de ocupação dos hotéis e o fortalecimento de toda a cadeia de serviços na ponta.

O aquecimento do turismo corporativo reflete a tendência geral de expansão no setor de viagens pelo país em 2026. No transporte aéreo doméstico, o Brasil superou pela primeira vez a marca de 68 milhões de passageiros acumulados de janeiro a agosto, alta de 4% em relação aos 65 milhões do ano anterior. O mês de agosto também cravou a maior movimentação nacional da história, com 8,93 milhões de passageiros domésticos, superando os 8,73 milhões registrados em agosto de 2025.

A atração de visitantes estrangeiros também mantém marcas expressivas. Nos primeiros oito meses do ano, o país recebeu 6,45 milhões de turistas internacionais, mantendo o nível recorde registrado no ano passado. Somente em agosto, ingressaram no país 576 mil visitantes do exterior, o maior contingente para o mês desde o início da série histórica em 2009. O impacto financeiro dessa entrada também bateu recorde: dados do Banco Central indicam que os gastos de estrangeiros no Brasil somaram R$ 33,6 bilhões entre janeiro e julho.