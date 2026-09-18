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Turismo de Valor | Notícia

Turismo internacional em Pernambuco cresce 69% e supera marca de 100 mil visitantes

A melhoria na conectividade internacional figura como um dos principais motores desse avanço. A malha aérea pernambucana ganhou reforço com mais voos

Por Lucas Moraes Publicado em 18/09/2026 às 19:13
O bom desempenho com o p&uacute;blico estrangeiro acompanha a for&ccedil;a de Pernambuco no cen&aacute;rio dom&eacute;stico
O bom desempenho com o público estrangeiro acompanha a força de Pernambuco no cenário doméstico - Jorge Pinho/Empetur

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O turismo internacional em Pernambuco registrou um salto de 69% no acumulado entre janeiro e agosto deste ano. Ao todo, o Estado recebeu 105.965 visitantes estrangeiros no período, superando expressivamente as 62.753 entradas contabilizadas no mesmo intervalo de 2025. O resultado, fruto do levantamento do Ministério do Turismo em parceria com a Embratur e com base em dados da Polícia Federal, reflete a consolidação dos destinos locais e a expansão da malha aérea na região.

Para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a marca reflete o dinamismo econômico proporcionado pela atividade. “Pernambuco romper a barreira dos 100 mil turistas internacionais é uma conquista marcante. São mais visitantes nos hotéis, em restaurantes, em passeios e no comércio, fazendo o dinheiro circular e gerando trabalho e renda na ponta para a população”, afirma o ministro.

A melhoria na conectividade internacional figura como um dos principais motores desse avanço. A malha aérea pernambucana ganhou reforço com o voo direto entre Recife e Buenos Aires operado pela Latam, além do retorno das rotas da Cabo Verde Airlines ligando a capital à cidade de Praia após seis anos de pausa, com previsão de ampliação para a Ilha do Sal a partir de dezembro.

O bom desempenho com o público estrangeiro acompanha a força de Pernambuco no cenário doméstico. Conforme dados do Anuário da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) 2026, o estado garantiu a segunda posição entre os destinos mais comercializados do país no último ano, atrás apenas da Bahia. Na preferência dos viajantes nacionais, destaques para Porto de Galinhas e Recife, que ocupam a sexta e a oitava colocações no ranking dos locais mais procurados do Brasil.

O aquecimento do setor em Pernambuco está alinhado à trajetória de crescimento do turismo em âmbito nacional. Entre janeiro e agosto de 2026, o Brasil acolheu mais de 6,4 milhões de turistas internacionais, mantendo níveis recordes de atratividade. Apenas em agosto, o país recebeu 576.276 visitantes estrangeiros, igualando o auge da série histórica iniciada em 2009.

O movimento refletiu-se também no faturamento: os gastos de turistas internacionais no país atingiram a marca inédita de R$ 33,6 bilhões até julho, enquanto a aviação doméstica registrou 59 milhões de passageiros no mesmo período, sustentando números históricos para a economia do setor.

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