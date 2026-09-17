Gol estreia na Europa com voo direto entre Lisboa e Rio de Janeiro

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A operação inaugural foi realizada com uma aeronave modelo widebody Airbus A330 transportando um total de cerca de 300 passageiros

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A Gol Linhas Aéreas inaugurou oficialmente, na noite de quarta-feira (16), sua primeira rota no continente europeu, conectando o Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa, ao RIOgaleão, no Rio de Janeiro. A operação inaugural, realizada com uma aeronave widebody Airbus A330 transportando cerca de 300 passageiros, marca a entrada da companhia no mercado europeu e consolida sua expansão internacional com o suporte do Grupo Abra.

Para o vice-presidente Comercial da companhia, Mateus Pongeluppi, a nova ligação de longo curso "é um marco na história de 25 anos da Gol" e abre caminhos promissores para o crescimento no Velho Continente. Líderes do setor e órgãos de turismo comemoraram a novidade, destacando que a rota fortalece o Galeão como centro de distribuição internacional de voos e impulsiona o fluxo turístico e comercial entre o Brasil e Portugal em um mercado que cresceu 24,9% neste ano.

As celebrações do voo inaugural no Terminal 1 do aeroporto de Lisboa contaram com o tradicional corte de faixa reunindo executivos da companhia aérea, do RIOgaleão e da concessionária ANA - Aeroportos de Portugal. Durante o embarque, os passageiros foram presenteados com pins do Cristo Redentor e saudados pela tripulação com um anúncio a bordo ressaltando que a empresa agora "conecta os dois lados do Oceano Atlântico, deixando mais pessoas próximas aos encontros, negócios e oportunidades compartilhadas".

Focada no público de voos intercontinentais, a empresa disponibilizou na aeronave a classe Business INSIGNIA, oferecendo poltronas full flat, serviços prioritários e kits de amenidades exclusivos.

A ligação entre Lisboa e a capital fluminense inicia-se com quatro frequências semanais sem escalas, com viagens partindo de Lisboa no fim da noite e do Rio de Janeiro pela manhã, devendo passar a cinco voos semanais a partir de 24 de novembro. Já no período de alta temporada brasileira, entre janeiro e fevereiro de 2027, a companhia adaptará a malha para incluir voos diurnos partindo da capital portuguesa, ajustando a oferta ao aumento da demanda no período.