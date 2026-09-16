Recife - Cabo Verde: novo voo para lha do Sal ganha data

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As passagens para o novo voo semanal entre Recife e a Ilha do Sal já estão disponíveis para reserva nos canais oficiais da empresa e de parceiros

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Cabo Verde Airlines (CVA), em parceria com o Governo de Pernambuco e a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), confirmou o lançamento da rota direta e semanal entre a Ilha do Sal, em Cabo Verde, e o Recife a partir de 12 de dezembro de 2026. O voo representa a segunda ligação da companhia aérea na capital pernambucana, somando-se à frequência já existente com a cidade de Praia.

A iniciativa integra o REConecta, programa lançado pelo governo estadual em 2024 focado na atração de voos e no fortalecimento do turismo local. Com a inclusão da nova rota, Pernambuco passa a contabilizar 14 conexões internacionais diretas e ultrapassa a marca de 50 frequências semanais, consolidando a posição do Recife como um dos principais hubs aéreos do Nordeste.

A estratégia da companhia aérea visa consolidar a Ilha do Sal como um ponto de conexão para passageiros que partem do Brasil com destino à África e à Europa. “O lançamento da ligação direta Sal–Recife reforça a nossa aposta no mercado brasileiro e amplia a conectividade entre os nossos países. Esta nova operação complementa a rota Praia–Recife e fortalece o posicionamento da Ilha do Sal como hub internacional da Cabo Verde Airlines, criando oportunidades para o turismo, os negócios e a mobilidade entre África, Europa e Américas”, afirma Armindo Sousa, presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Airlines.

A expansão da malha aérea reforça o alinhamento entre as políticas públicas estaduais e o setor privado. “A chegada de uma segunda rota da Cabo Verde Airlines é mais uma entrega do REConecta e resultado do trabalho que o Governo de Pernambuco vem realizando para ampliar nossa conectividade internacional. Temos uma parceria contínua com a companhia, unindo promoção do destino e desenvolvimento da malha aérea, e essa expansão demonstra a confiança no mercado pernambucano”, destaca Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

A projeção para o novo trecho é de uma oferta anual de 9,6 mil assentos. As passagens para o novo voo semanal entre Recife e a Ilha do Sal já estão disponíveis para reserva nos canais oficiais da empresa e em sua rede de parceiros comerciais.