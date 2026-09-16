Recife - Cabo Verde: novo voo para lha do Sal ganha data
As passagens para o novo voo semanal entre Recife e a Ilha do Sal já estão disponíveis para reserva nos canais oficiais da empresa e de parceiros
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A Cabo Verde Airlines (CVA), em parceria com o Governo de Pernambuco e a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), confirmou o lançamento da rota direta e semanal entre a Ilha do Sal, em Cabo Verde, e o Recife a partir de 12 de dezembro de 2026. O voo representa a segunda ligação da companhia aérea na capital pernambucana, somando-se à frequência já existente com a cidade de Praia.
A iniciativa integra o REConecta, programa lançado pelo governo estadual em 2024 focado na atração de voos e no fortalecimento do turismo local. Com a inclusão da nova rota, Pernambuco passa a contabilizar 14 conexões internacionais diretas e ultrapassa a marca de 50 frequências semanais, consolidando a posição do Recife como um dos principais hubs aéreos do Nordeste.
A estratégia da companhia aérea visa consolidar a Ilha do Sal como um ponto de conexão para passageiros que partem do Brasil com destino à África e à Europa. “O lançamento da ligação direta Sal–Recife reforça a nossa aposta no mercado brasileiro e amplia a conectividade entre os nossos países. Esta nova operação complementa a rota Praia–Recife e fortalece o posicionamento da Ilha do Sal como hub internacional da Cabo Verde Airlines, criando oportunidades para o turismo, os negócios e a mobilidade entre África, Europa e Américas”, afirma Armindo Sousa, presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Airlines.
A expansão da malha aérea reforça o alinhamento entre as políticas públicas estaduais e o setor privado. “A chegada de uma segunda rota da Cabo Verde Airlines é mais uma entrega do REConecta e resultado do trabalho que o Governo de Pernambuco vem realizando para ampliar nossa conectividade internacional. Temos uma parceria contínua com a companhia, unindo promoção do destino e desenvolvimento da malha aérea, e essa expansão demonstra a confiança no mercado pernambucano”, destaca Eduardo Loyo, presidente da Empetur.
A projeção para o novo trecho é de uma oferta anual de 9,6 mil assentos. As passagens para o novo voo semanal entre Recife e a Ilha do Sal já estão disponíveis para reserva nos canais oficiais da empresa e em sua rede de parceiros comerciais.