JetSMART amplia atuação em Pernambuco com voos para Montevidéu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A expansão da malha aérea da empresa contribui para os índices de movimentação do Aeroporto Internacional do Recife, que teve alta de 40,18%

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A companhia aérea low cost JetSMART anunciou, nesta terça-feira (15), em parceria com o Governo de Pernambuco, o lançamento de uma nova rota direta ligando Montevidéu ao Recife. A operação terá início no dia 7 de janeiro de 2027 com voos diários durante a alta temporada, estendendo-se até o final de março.

Com a novidade, a JetSMART fortalece sua presença e expansão no Estado, onde já opera a rota direta entre Recife e Buenos Aires. A adição das frequências diárias da empresa para a capital uruguaia fará a oferta total entre Pernambuco e o Uruguai saltar de duas para nove frequências semanais a partir de janeiro.



A nova aposta da JetSMART ocorre em um momento de aquecimento da demanda e é impulsionada pelo REConecta, programa estadual de incentivo à atração de novas rotas aéreas criado em 2024. Segundo dados do Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da Empetur, o Uruguai é o terceiro maior mercado emissor de turistas internacionais para Pernambuco, tendo registrado um crescimento de 21,78% na chegada de visitantes entre janeiro e julho de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025.



"Pernambuco vive o melhor momento da sua história em conectividade aérea. Saímos de três rotas internacionais diretas, em 2023, para treze hoje, com mais de 50 frequências semanais. A chegada da JetSMART em Montevidéu se soma a esse movimento e mostra que o mercado reconhece o potencial do nosso destino. Cada nova rota significa mais turistas chegando, mais negócios sendo gerados e mais renda circulando no Estado. É isso que o REConecta vem construindo junto com o Governo de Pernambuco", destaca Eduardo Loyo, presidente da Empetur.



A expansão da malha aérea da empresa contribui diretamente para os índices de movimentação do Aeroporto Internacional do Recife, que teve alta de 40,18% no fluxo de passageiros internacionais entre janeiro e julho de 2026, totalizando 349 mil pessoas. No período, os estrangeiros representaram 46,18% das entradas internacionais pelo terminal. A nova operação da JetSMART reforça a estratégia de diversificação da malha internacional e consolida a atração de fluxos turísticos da América do Sul para o estado, mercado liderado pela Argentina (com alta de 186,57% em 2026), seguida por Portugal e pelo Uruguai.