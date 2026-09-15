JetSMART amplia atuação em Pernambuco com voos para Montevidéu
A expansão da malha aérea da empresa contribui para os índices de movimentação do Aeroporto Internacional do Recife, que teve alta de 40,18%
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A companhia aérea low cost JetSMART anunciou, nesta terça-feira (15), em parceria com o Governo de Pernambuco, o lançamento de uma nova rota direta ligando Montevidéu ao Recife. A operação terá início no dia 7 de janeiro de 2027 com voos diários durante a alta temporada, estendendo-se até o final de março.
Com a novidade, a JetSMART fortalece sua presença e expansão no Estado, onde já opera a rota direta entre Recife e Buenos Aires. A adição das frequências diárias da empresa para a capital uruguaia fará a oferta total entre Pernambuco e o Uruguai saltar de duas para nove frequências semanais a partir de janeiro.
A nova aposta da JetSMART ocorre em um momento de aquecimento da demanda e é impulsionada pelo REConecta, programa estadual de incentivo à atração de novas rotas aéreas criado em 2024. Segundo dados do Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da Empetur, o Uruguai é o terceiro maior mercado emissor de turistas internacionais para Pernambuco, tendo registrado um crescimento de 21,78% na chegada de visitantes entre janeiro e julho de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025.
"Pernambuco vive o melhor momento da sua história em conectividade aérea. Saímos de três rotas internacionais diretas, em 2023, para treze hoje, com mais de 50 frequências semanais. A chegada da JetSMART em Montevidéu se soma a esse movimento e mostra que o mercado reconhece o potencial do nosso destino. Cada nova rota significa mais turistas chegando, mais negócios sendo gerados e mais renda circulando no Estado. É isso que o REConecta vem construindo junto com o Governo de Pernambuco", destaca Eduardo Loyo, presidente da Empetur.
A expansão da malha aérea da empresa contribui diretamente para os índices de movimentação do Aeroporto Internacional do Recife, que teve alta de 40,18% no fluxo de passageiros internacionais entre janeiro e julho de 2026, totalizando 349 mil pessoas. No período, os estrangeiros representaram 46,18% das entradas internacionais pelo terminal. A nova operação da JetSMART reforça a estratégia de diversificação da malha internacional e consolida a atração de fluxos turísticos da América do Sul para o estado, mercado liderado pela Argentina (com alta de 186,57% em 2026), seguida por Portugal e pelo Uruguai.