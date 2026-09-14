Nacional Inn celebra 56 anos com expansão nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para sustentar o ritmo de crescimento, a empresa tem direcionado investimentos em tecnologia, integração de canais de venda e fidelização

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A rede hoteleira Nacional Inn completa 56 anos em setembro consolidada como uma das maiores operações hoteleiras genuinamente brasileiras. Com presença em 36 destinos do País e mais de 90 unidades entre hotéis e resorts, o portfólio hoje reúne 13 marcas distintas, atendendo tanto o público de lazer quanto o segmento corporativo, de eventos e negócios.

Fundada em 1970 em Poços de Caldas (MG), a companhia soma às unidades um plano de expansão nos últimos anos, chegando a novos mercados como Alagoinhas (BA), Bauru (SP), Palmas (TO), Rondonópolis (MT) e Santa Rita do Passa Quatro (SP), além de reforçar a presença em praças como Belo Horizonte e Ribeirão Preto. O portfólio multimarcas inclui hoje operações sob as bandeiras Nacional Inn, Dan Inn, Dan Inn Express, Golden Park, Euro Suite, Park Tower, Thermas, Vilage Inn, Castelo, Hotel JP, TRYP by Wyndham Ribeirão Preto, Cassino All Inclusive Resort e Cassino Tower Hotel.

Para sustentar o ritmo de crescimento, a empresa tem direcionado investimentos em tecnologia, integração de canais de venda e no fortalecimento do UaInn, seu programa de fidelidade — movimento que a companhia aponta como estratégico para reter clientes em um mercado hoteleiro cada vez mais competitivo.

"O que começou em Poços de Caldas se transformou em um legado que hoje está presente em diferentes destinos e, principalmente, nas pessoas que fazem parte da empresa. Crescemos e nos transformamos com o passar dos anos, mas mantemos vivos os valores que sempre estiveram na nossa forma de receber e cuidar dos nossos hóspedes", afirma Dirlei Souza, diretor de RevOps da Nacional Inn Hotéis.

A data de aniversário coincide com o Mês do Consumidor, e a rede aproveita o calendário para impulsionar vendas. Durante setembro, a companhia oferece descontos de até 40%