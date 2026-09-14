Latam reforça voos para o Nordeste na temporada de verão 2026/2027

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A temporada também marcará a estreia do Embraer E195-E2 na malha da Latam. A companhia já iniciou a venda de passagens da primeira fase da operação

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O Nordeste será uma das regiões mais beneficiadas pela ampliação de voos domésticos que a Latam projeta para a alta temporada de verão 2026/2027. A companhia vai aumentar em cerca de 13% o número de frequências semanais no País, passando de 384 para 436 voos por semana entre janeiro de 2026 e janeiro de 2027 — um acréscimo de 52 frequências — e boa parte desse reforço passa justamente por capitais e destinos nordestinos.

Os reforços serão implementados gradualmente em 26 rotas pelo Brasil entre 7 e 14 de dezembro e permanecerão em operação até 7 de fevereiro de 2027, com oferta ampliada especialmente a partir de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Em Congonhas, a Latam vai reforçar voos para Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador e Teresina, além de Foz do Iguaçu e Ilhéus. Já em Guarulhos, cresce a oferta para Aracaju, Salvador e Vitória da Conquista.

Entre os incrementos mais expressivos está justamente uma rota nordestina: São Paulo/Guarulhos–Aracaju vai passar de 21 para 29 frequências semanais. A ligação São Paulo/Guarulhos–Vitória da Conquista, na Bahia, sairá de 14 para 23 voos por semana, enquanto a operação para Salvador a partir de Congonhas crescerá de 50 para 61 frequências semanais no mesmo período. A partir de Brasília, a companhia também ampliará a rota para Natal, que chegará a 21 frequências semanais em janeiro de 2027, ante 14 no mesmo mês de 2026.

O reforço não se limita ao Nordeste. No Rio de Janeiro, a Latam vai aumentar os voos a partir do Galeão para João Pessoa, Manaus e São Luís, além de operar sazonalmente uma ligação direta com Florianópolis — João Pessoa e Manaus devem saltar de duas para sete frequências semanais no comparativo entre janeiro de 2026 e janeiro de 2027.

A programação especial de verão inclui ainda rotas sazonais como Porto Alegre–Salvador, Rio de Janeiro/Santos Dumont–Salvador, Porto Seguro–Rio de Janeiro/Santos Dumont e Rio de Janeiro/Galeão–Florianópolis, com frequências que variam de seis a 14 voos semanais em janeiro de 2027. Essas operações se somam a três rotas sazonais já anunciadas anteriormente pela companhia: Goiânia–Fortaleza, Goiânia–Maceió e Rio de Janeiro/Galeão–Maceió — mais duas conexões diretas com o Nordeste.

A temporada também marcará a estreia do Embraer E195-E2 na malha da Latam. A companhia já iniciou a venda de passagens para a primeira fase de operação da aeronave, cujas primeiras unidades chegam no último trimestre de 2026. Entre novembro de 2026 e março de 2027, até 14 aeronaves do modelo serão incorporadas gradualmente à operação de 42 rotas no país, incluindo quatro destinos inéditos na malha da companhia: Cabo Frio (RJ), Ji-Paraná (RO), Macaé (RJ) e Rondonópolis (MT). Com essas estreias, a Latam chegará a 67 destinos domésticos.