Noronha ganha mais capacidade para transporte de cargas com serviço da Latam Cargo
Nova operação oferece até uma tonelada de capacidade por voo entre Guarulhos. Por semana, volume total pode chegar a até 10 toneladas
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O arquipélago de Fernando de Noronha passou a contar, desde a quarta-feira (9), com uma nova opção para transporte regular de cargas com origem e destino. A Latam Cargo disponibilizou operação que usa a capacidade dos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros que já conectam cinco vezes por semana o arquipélago ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU). Ao todo, serão 10 toneladas de capacidade de carga por semana.
O serviço permite o transporte de cargas que atendem aos requisitos ambientais e operacionais aplicáveis a Fernando de Noronha. A operação amplia as alternativas logísticas para o abastecimento da população local e das atividades relacionadas ao turismo, contribuindo para o transporte regular de itens essenciais e de outros produtos destinados ao arquipélago.
“Fernando de Noronha, por sua localização e características ambientais e operacionais específicas, demanda soluções logísticas adequadas à sua realidade. Ao utilizar de forma eficiente a capacidade já disponível em nossos voos de passageiros, ampliamos nossa atuação e passamos a oferecer uma alternativa regular para o transporte de cargas. É uma operação que pode contribuir especialmente para as atividades ligadas ao turismo e ao abastecimento local, inclusive com o envio de itens essenciais, sempre em conformidade com as regras aplicáveis ao território”, afirma Otavio Meneguette, diretor da Latam Cargo Brasil.
OPERAÇÃO CONECTADA À MALHA DA LATAM CARGO
A operação conta com um terminal de cargas (TECA) da Latam Cargo em Fernando de Noronha e permite embarques nos dois sentidos da rota: Guarulhos–Fernando de Noronha e Fernando de Noronha–Guarulhos. Os voos são realizados às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras e aos domingos.
A nova operação integra a estratégia da Latam Cargo de aproveitar a capacidade disponível nos porões das aeronaves de passageiros para ampliar a conectividade logística do País. O modelo permite atender novos mercados utilizando voos regulares já existentes, com maior eficiência no uso da infraestrutura e da malha aérea.
Nos últimos anos, a Latam Cargo ampliou sua capacidade operacional no Brasil. Atualmente, a companhia conecta o País a mais de 15 países por meio de uma rede com mais de 70 origens e destinos, considerando as operações realizadas por aeronaves cargueiras e a capacidade disponível nos voos internacionais de passageiros do Grupo Latam.
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Entre as rotas cargueiras inauguradas recentemente estão Miami–São José dos Campos, Bruxelas–São José dos Campos, Miami–Brasília e Amsterdã–Curitiba. Rotas como Fortaleza–Lisboa, Fortaleza–Miami, São Paulo/Guarulhos–Amsterdã e São Paulo/Guarulhos–Bruxelas também oferecem espaço adicional para o transporte de cargas e contribuem para conectar produtos brasileiros, incluindo perecíveis, a mercados da Europa e da América do Norte.