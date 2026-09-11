Noronha ganha mais capacidade para transporte de cargas com serviço da Latam Cargo

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Nova operação oferece até uma tonelada de capacidade por voo entre Guarulhos. Por semana, volume total pode chegar a até 10 toneladas

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O arquipélago de Fernando de Noronha passou a contar, desde a quarta-feira (9), com uma nova opção para transporte regular de cargas com origem e destino. A Latam Cargo disponibilizou operação que usa a capacidade dos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros que já conectam cinco vezes por semana o arquipélago ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU). Ao todo, serão 10 toneladas de capacidade de carga por semana.



O serviço permite o transporte de cargas que atendem aos requisitos ambientais e operacionais aplicáveis a Fernando de Noronha. A operação amplia as alternativas logísticas para o abastecimento da população local e das atividades relacionadas ao turismo, contribuindo para o transporte regular de itens essenciais e de outros produtos destinados ao arquipélago.



“Fernando de Noronha, por sua localização e características ambientais e operacionais específicas, demanda soluções logísticas adequadas à sua realidade. Ao utilizar de forma eficiente a capacidade já disponível em nossos voos de passageiros, ampliamos nossa atuação e passamos a oferecer uma alternativa regular para o transporte de cargas. É uma operação que pode contribuir especialmente para as atividades ligadas ao turismo e ao abastecimento local, inclusive com o envio de itens essenciais, sempre em conformidade com as regras aplicáveis ao território”, afirma Otavio Meneguette, diretor da Latam Cargo Brasil.



OPERAÇÃO CONECTADA À MALHA DA LATAM CARGO



A operação conta com um terminal de cargas (TECA) da Latam Cargo em Fernando de Noronha e permite embarques nos dois sentidos da rota: Guarulhos–Fernando de Noronha e Fernando de Noronha–Guarulhos. Os voos são realizados às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras e aos domingos.



A nova operação integra a estratégia da Latam Cargo de aproveitar a capacidade disponível nos porões das aeronaves de passageiros para ampliar a conectividade logística do País. O modelo permite atender novos mercados utilizando voos regulares já existentes, com maior eficiência no uso da infraestrutura e da malha aérea.

Nos últimos anos, a Latam Cargo ampliou sua capacidade operacional no Brasil. Atualmente, a companhia conecta o País a mais de 15 países por meio de uma rede com mais de 70 origens e destinos, considerando as operações realizadas por aeronaves cargueiras e a capacidade disponível nos voos internacionais de passageiros do Grupo Latam.



Entre as rotas cargueiras inauguradas recentemente estão Miami–São José dos Campos, Bruxelas–São José dos Campos, Miami–Brasília e Amsterdã–Curitiba. Rotas como Fortaleza–Lisboa, Fortaleza–Miami, São Paulo/Guarulhos–Amsterdã e São Paulo/Guarulhos–Bruxelas também oferecem espaço adicional para o transporte de cargas e contribuem para conectar produtos brasileiros, incluindo perecíveis, a mercados da Europa e da América do Norte.