Roadshow Noronha te Aguarda capacita cerca de 500 agentes de viagens

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Segunda edição do projeto percorreu 12 cidades brasileiras com capacitações voltadas à comercialização de Noronha e promoção do destino

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Fernando de Noronha encerrou a segunda edição do Roadshow Noronha te Aguarda com um saldo de aproximadamente 500 agentes de viagens capacitados em 12 cidades brasileiras. Promovida pela Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN), a iniciativa levou informações atualizadas sobre o destino a profissionais do turismo de mercados estratégicos, fortalecendo o relacionamento com o trade e ampliando as possibilidades de comercialização do arquipélago.

Ao longo da programação, foram realizadas capacitações presenciais em João Pessoa, Caruaru, Brasília, Porto Alegre, Maceió, Curitiba, Florianópolis, Uberlândia, Uberaba, Vitória, Cuiabá e Aracaju. A escolha das cidades considerou o potencial emissor de turistas para Fernando de Noronha e o perfil de consumidores interessados em experiências diferenciadas, exclusividade e turismo sustentável.

“Passamos por nove importantes mercados emissores, levando informação, novidades e os diferenciais de Fernando de Noronha diretamente para quem comercializa o destino. Estar próximo dos agentes de viagens é fundamental para fortalecer essa relação, esclarecer dúvidas e ampliar o conhecimento sobre tudo o que a ilha oferece. Mais do que divulgar Noronha, queremos que esses profissionais se sintam cada vez mais preparados e seguros para apresentar o destino aos seus clientes e estimular uma demanda qualificada”, comenta Lúcia Smith, presidente da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha.

A iniciativa reúne aproximadamente 30 empresas locais, que utilizam o roadshow como uma plataforma de relacionamento e promoção conjunta. A proposta é fortalecer a presença de Fernando de Noronha nos mercados emissores, ampliar o conhecimento dos profissionais sobre a estrutura turística da ilha e estimular uma demanda qualificada para o destino.

Para além dos números, o projeto reforça uma estratégia de promoção baseada na proximidade com o mercado. O formato em pequenos grupos favorece a troca de informações, o relacionamento comercial e um contato mais direto entre os empresários de Noronha e os agentes de viagens, criando oportunidades para esclarecer dúvidas e apresentar as novidades do destino.

Conhecido mundialmente pelas paisagens naturais e pelo compromisso com a preservação ambiental, Fernando de Noronha mantém sua estratégia de posicionamento associada à sustentabilidade, exclusividade e qualidade da experiência.