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Turismo de Valor | Notícia

Novo hotel de R$ 80 milhões será erguido próximo ao Centro Dragão do Mar, em Fortaleza

A chegada do empreendimento à capital cearense integra o plano de expansão da Fábrica de Hotéis em conjunto com a Marriott International

Por LUCAS MOARES Publicado em 10/09/2026 às 15:07
Com design assinado pelo estúdio de arquitetura DPA, do argentino Daniel Piana, o hotel vai oferecer restaurante, academia, kids club, piscina, rooftop bar e outras comodidades
Com design assinado pelo estúdio de arquitetura DPA, do argentino Daniel Piana, o hotel vai oferecer restaurante, academia, kids club, piscina, rooftop bar e outras comodidades - DIVULGAÇÃO

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Fortaleza se prepara para receber a primeira unidade da bandeira City Express by Marriott no Ceará. O empreendimento, desenvolvido pela Fábrica de Hotéis — sob a liderança do diretor de expansão Tarcysio Malheiros — em parceria com a LC – Luciano Cavalcanti, tem previsão para iniciar suas obras ainda neste ano de 2026.

Com aporte estimado em R$ 80 milhões, o complexo será erguido nas proximidades do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O projeto prevê cerca de 260 apartamentos e traz design assinado pelo estúdio argentino DPA, liderado por Daniel Piana. Desenvolvido para atender tanto ao segmento corporativo quanto ao turismo de lazer, o hotel contará com restaurante, academia, área infantil, piscina e rooftop bar.

A chegada do empreendimento à capital cearense integra o plano de expansão da Fábrica de Hotéis em conjunto com a Marriott International. A meta das empresas prevê a implantação de 30 unidades do selo City Express no Nordeste ao longo dos próximos 15 anos, somando um investimento total superior a R$ 1 bilhão e consolidando Fortaleza como um mercado estratégico para o crescimento da rede global no país.

A operação do grupo na região ganha força já no fim deste ano, com a inauguração do primeiro hotel da marca em dezembro, em Suape, no Grande Recife. Na sequência, o plano prevê novas aberturas em Porto de Galinhas e Natal. Inserida na categoria midscale acessível, a City Express by Marriott aposta na combinação entre conveniência, serviços eficientes e estilo funcional em localizações de forte apelo urbano e econômico.

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