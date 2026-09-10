Azul lança voo diário e direto entre Recife e Curitiba
A rota será operada por jatos Embraer 195-E2, equipados com capacidade para 136 passageiros e telas individuais de entretenimento a bordo
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A Azul Linhas Aéreas anunciou a expansão de sua malha aérea com o lançamento de uma rota direta entre Recife e Curitiba (PR). A nova operação entrará em vigor no dia três de novembro de 2026, oferecendo frequências diárias em ambos os sentidos e adicionando mais de 6,8 mil assentos mensais à oferta de voos entre as capitais pernambucana e paranaense.
A estratégia busca simplificar e encurtar o deslocamento entre as regiões Nordeste e Sul do País. Segundo Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha, Alianças e Distribuição da companhia, "a iniciativa atende à demanda dos passageiros por trajetos mais práticos e reforça o compromisso da empresa em manter uma rede integrada de voos".
As passagens para as novas frequências já podem ser adquiridas nos canais oficiais de venda da empresa.
O itinerário prevê partidas da capital pernambucana no final da tarde, às 17h55, com pouso no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, programado para as 21h45. Na direção contrária, os voos sairão da Região Metropolitana de Curitiba pelas manhãs, às 7h45, chegando ao Aeroporto Internacional do Recife às 11h35. O tempo total estimado de viagem é de três horas e 50 minutos.
A rota será operada por jatos Embraer 195-E2, equipados com capacidade para 136 passageiros e telas individuais de entretenimento a bordo.