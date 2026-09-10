Avianca apresenta novidades da sua experiência premium em voos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na experiência em terra, os passageiros contam com atendimento preferencial no INSIGNIA by Avianca Check-In em Bogotá e acesso a salas VIP

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A Avianca apresentou a evolução de sua proposta premium com novidades na experiência INSIGNIA by Avianca, disponível em voos operados no Boeing 787 de e para a Europa e Nova York. A proposta foca na elevação da experiência a bordo, englobando melhorias em serviço, gastronomia, entretenimento, conforto e bem-estar, além da previsão de incorporar novas suítes com maior privacidade a partir de 2027. O fortalecimento da oferta premium também envolve a consolidação da Business Class Américas em todas as rotas do continente, a expansão da conectividade Wi-Fi e o avanço no entretenimento de bordo.

A companhia, integrante do Grupo Abra, reforça o investimento em produto, serviço e em seu pessoal como prioridade estratégica. Como parte da preparação das equipes para entregar essa experiência, mais de 850 tripulantes de cabine participaram do Business Class Specialist, um treinamento imersivo voltado para etiqueta e hospitalidade.

Sobre a visão integrada do grupo e dos programas de fidelidade, Adrián Neuhauser, CEO do Grupo Abra, destacou que "na Avianca e na GOL, temos o compromisso de oferecer uma experiência excepcional. O INSIGNIA reflete essa visão, buscando superar as expectativas dos nossos clientes mais exigentes, em cada voo em cada detalhe.Da mesma forma,o Magno, novo status do Lifemiles e do Smiles,reconhece nossos clientes mais fiéis com benefícios e serviços exclusivos e personalizados. A confiança e a preferência dos mais de 48 milhões de membros dos nossos programas de fidelidade reforçam o vínculo de longo prazo que construímos com aqueles que nos escolhem”.

Em complemento às transformações focadas nas necessidades dos clientes, Gabriel Oliva, presidente da Avianca, ressaltou que “essas iniciativas fazem parte de um trabalho contínuo para transformar a experiência de viagem dos nosso sclientes. Mais do que elementos específicos, refletem nossa aposta em oferecer uma experiência diferenciada, com excelência no serviço, uma experiência mais personalizada e padrões consistentes em toda a rede”.

As inovações da INSIGNIA abrangem novidades para o descanso e bem-estar, como fones de ouvido Meridian com cancelamento de ruído, pijama e pantufas desenvolvidos pela Maaji e amenity kit criado em parceria com a Mola Sasa e a comunidade de mulheres de Chimichagua, contendo produtos da Loto del Sur. Na gastronomia, a bordo é oferecido um menu assinado pelos chefs Álvaro Clavijo, do El Chato, e Rafael Buitrago, do Elvia Barichara, servido em uma nova louça e inspirado na biodiversidade latino-americana, acompanhado de opções da Home Burgers em voos partindo de Bogotá e Medellín para a Europa e da Castello Monte Vibiano em rotas vindas da Europa.

Na experiência em terra, os passageiros contam com atendimento preferencial no INSIGNIA by Avianca Check-In em Bogotá, acesso a salas VIP e a integração com a Business Class Américas e o status Magno do Lifemiles. A Avianca também anunciou a renovação da Sala Gold Internacional do Aeroporto Internacional de El Salvador, com um projeto inspirado na geografia e nos vulcões salvadorenhos que integrará design, técnicas artesanais, tecnologia, conforto e gastronomia local.