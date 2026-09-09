Japaratinga Lounge Resort investe em expansão para se tornar o maior resort de Alagoas

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A Amarante, grupo responsável pelos resorts Salinas Maragogi, Salinas Maceió e Japaratinga Lounge Resort, anunciou o investimento na terceira fase de expansão do Japaratinga Lounge Resort, localizado no litoral de Alagoas. As obras do empreendimento já estão em andamento, com conclusão prevista para outubro de 2027 e início das operações em formato soft opening para fevereiro de 2028. Com a ampliação, o complexo passará de 374 para 554 unidades habitacionais, tornando-se o maior resort do estado.

Ao todo, serão adicionados 180 novos apartamentos com foco no público de casais e grupos de amigos. O projeto adiciona 16.068 m² de área construída em um terreno de 92.400 m², assinado pela DWG Arquitetura e com paisagismo de Luiz Vieira, mantendo o padrão visual e os espelhos d'água característicos da estrutura atual.

Entre as novidades da hospedagem está a estreia da categoria Smart Pool, que oferecerá 31 apartamentos no térreo com varanda e acesso direto à piscina. A categoria de entrada Smart ganhará 74 novas unidades, somando 219 no total, equipadas com cama King Size e assistente Alexa. Já a categoria Standard também receberá 74 novos quartos, totalizando 159 acomodações para até três pessoas, com vista para o mar, cafeteira Nespresso e assistente virtual.

A infraestrutura de lazer e gastronomia ganhará o reforço de quatro novas piscinas e cinco novos pontos de consumo. Um dos destaques é o Groove Rooftop, espaço localizado no topo do novo bloco de apartamentos que contará com piscina de borda infinita, vista panorâmica do mar e programação voltada para o fim de tarde e noites, com foco em drinks elaborados e música eletrônica.

No âmbito gastronômico, o resort passará a contar com o restaurante buffet Trama, com capacidade para 396 pessoas, criado como uma extensão conceitual do restaurante Tabôa. Antecipando as novidades da expansão, em agosto de 2027 será inaugurado o Ryshi Izakaya, estabelecimento inspirado na vida noturna de Tóquio que funcionará mediante reserva com menu em três etapas, unindo a culinária japonesa tradicional ao estilo de comida de boteco nipônica.

O novo complexo aquático abrigará ainda o Ginga Brasil Bar, focado na cultura brasileira com estética tropical e petiscos típicos. Para conveniência dos hóspedes, o lobby receberá um ponto de café integrado com funcionamento 24 horas, unindo os serviços de cafeteria e coworking. As opções de entretenimento esportivo serão expandidas com a construção da Arena Japaratinga, estrutura que reunirá quadras de tênis, quadra poliesportiva, quadra de areia e parede de escalada.

A expansão busca diversificar as experiências oferecidas no complexo para atender aos diferentes perfis de visitantes. "Estamos vivendo um momento muito especial de transformação e expansão do resort. Tudo com conceito, identidade e experiências completamente distintas entre si, ampliando ainda mais as possibilidades de lazer e gastronomia para os nossos hóspedes. Essa expansão reforça nosso compromisso em oferecer experiências cada vez mais completas, confortáveis e alinhadas aos diferentes perfis de clientes que recebemos ao longo do ano", afirma Sérgio Lins, Diretor Corporativo de Operações dos empreendimentos da Amarante.