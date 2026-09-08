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Turismo de Valor | Notícia

Japaratinga Lounge Resort: Terceira ampliação deve ser concluída em outubro de 2027

Vem por aí 180 novos apartamentos com foco em casais e grupos de amigos, quatro novas piscinas e cinco novos pontos de consumo de conceitos variados

Por Leonardo Vasconcelos Publicado em 08/09/2026 às 17:56
Quatro novas piscinas e cinco novos pontos de consumo estão entre as novidades da nova expansão
Quatro novas piscinas e cinco novos pontos de consumo estão entre as novidades da nova expansão - divulgação/Acervo Amarante

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Aumentada três vezes e cada vez melhor. A Amarante, proprietária do Salinas Maragogi, Salinas Maceió e Japaratinga Lounge Resort, no litoral de Alagoas, segue investindo pesado na expansão do Japaratinga Lounge Resort, como foi adiantado por esta coluna de turismo desde o início das obras.  A novidade é que a previsão de conclusão foi estabelecida para outubro de 2027. As novidades poderão ser conferidas pelos primeiros hóspedes a partir de fevereiro de 2028, em esquema soft opening.

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O crescimento em habitações do resort passa de 374 unidades e quatro categorias para 554 unidades e cinco categorias, um aumento de quase 50% na capacidade, se tornando o maior resort de Alagoas. Todas as novas acomodações têm decoração inspirada nas Gardens Suites e Exclusives, que já foram mostradas em outras matérias

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A grande novidade é a Smart Pool, quinta categoria do resort: 31 apartamentos no térreo do novo bloco, com varanda, acesso direto para a piscina e mobiliário diferenciado. A categoria Smart, acomodação de entrada, ganhará 74 novos apartamentos, totalizando 219 unidades após a expansão. Entre os diferenciais, o melhor custo-benefício para quem viaja em casal ou dupla, além de cama King Size e Alexa. Já a Standard terá mais 74 habitações, completando 159 unidades, com acomodação para até três pessoas, vista da varanda frente-mar, uma cama King Size e outra de solteiro, cafeteira Nespresso e Alexa.

A estrutura terá projeto assinado pela DWG Arquitetura e paisagismo de Luiz Vieira. Serão 16.068 m² construídos de acréscimo e 92.400 m² de terreno, com destaque para novos espelhos d'água, em sintonia com o padrão de vegetação e acabamento dos blocos do resort atual. Entre os highlights do projeto, o Groove Rooftop, novo ponto de consumo localizado em cima do novo bloco de apartamentos, que conta com uma piscina de borda infinita e uma super vista do mar, sendo um elemento totalmente novo no resort.

Somado a isso, cinco novos pontos de consumo com conceitos completamente distintos entre si, quatro entregues junto com a fase 3 e um antecipado. São eles: o Trama, restaurante em formato buffet, com 396 lugares, proposto como extensão do Tabôa, trazendo continuidade em nome, identidade visual, estética e, principalmente, oferta; e o Groove Rooftop, novo ponto de consumo localizado em cima do novo bloco de apartamentos, que conta com uma piscina de borda infinita e uma super vista do mar, sendo um elemento totalmente novo no resort. Terá como ponto alto da experiência a oferta de fim de tarde e uma proposta noturna diferenciada, com foco em música eletrônica e drinks mais elaborados.

Antecipando o pacote gastronômico da expansão, o Ryshi Izakaya abre em agosto de 2027. Inspirado nas ruas e na vida noturna de Tóquio, o restaurante traz no cardápio uma fusão da culinária japonesa tradicional com a típica comida de boteco japonesa. Funcionará através de reserva e menu de três etapas, com uma proposta diferenciada para o resort.

A fase 3 também amplia o resort com três novas piscinas. É nesse novo complexo aquático que fica o Ginga Brasil Bar, inspirado na cultura brasileira, com estética tropical e oferta de comidas típicas de boteco através de uma entrega repaginada. Haverá ainda um ponto diferenciado de café integrado ao lobby, funcionando 24h, com a proposta de combinar cafeteria e coworking. Outra grande novidade para o lazer dos hóspedes será a Arena Japaratinga, um complexo esportivo completo com quadras de tênis, quadra de areia, quadra poliesportiva e parede de escalada.

"Estamos vivendo um momento muito especial de transformação e expansão do resort. Tudo com conceito, identidade e experiências completamente distintas entre si, ampliando ainda mais as possibilidades de lazer e gastronomia para os nossos hóspedes. Essa expansão reforça nosso compromisso em oferecer experiências cada vez mais completas, confortáveis e alinhadas aos diferentes perfis de clientes que recebemos ao longo do ano", completa o Diretor Corporativo de Operações para todos os empreendimentos da Amarante, Sérgio Lins.

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Leonardo Vasconcelos

lsvasconcelos@jc.com.br

Repórter do Jornal do Commercio e da TV Jornal

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