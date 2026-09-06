Pernambuco abre temporada de cruzeiros no Brasil em 31 de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Neste ano, de acordo com o Ministério do Turismo, serão ofertados 24% mais leitos em relação ao ciclo anterior, totalizando 831 mil vagas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Porto do Recife será a porta de entrada da nova temporada de cruzeiros no Brasil, que começa neste mês de outubro. O ciclo 2026/2027 terá 24% mais leitos que o anterior, com 831 mil vagas. A expectativa é que a chegada dos navios amplie o fluxo de turistas e movimente a economia de Pernambuco.

A temporada começa com uma novidade para o Recife. O primeiro navio internacional previsto para atracar no porto é o Buenavista, da Corazul Cruzeiros, que fará sua estreia em águas brasileiras. Segundo a Clia Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), a atracação está prevista para 31 de outubro, com 2.014 passageiros e 751 tripulantes.

Depois da primeira escala, o Porto do Recife deverá receber navios todos os meses até o fim da temporada, em abril. A movimentação deve beneficiar setores como alimentação, comércio, transporte, passeios e hospedagem, além de ampliar as oportunidades de emprego e renda.

Na última quinta-feira, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, fez uma visita técnica ao porto, reuniu-se com representantes do trade turístico pernambucano.

“Recife tem papel fundamental nesse processo de expansão do turismo brasileiro. A cidade reúne atrativos que combinam cultura, história, gastronomia e hospitalidade. São diferenciais que fortalecem a experiência dos visitantes e ampliam o potencial de retorno dos turistas ao estado”, destacou Feliciano.

Nova temporada

A temporada 2026/2027 contará com oito navios em operação, 675 escalas e 187 roteiros. A expectativa é superar o impacto econômico do ciclo anterior, que movimentou R$ 4,28 bilhões na economia brasileira.

Segundo dados apresentados pelo Ministério do Turismo, nas cidades de escala, o gasto médio de cada cruzeirista é de R$ 800,98. Nos destinos de embarque e desembarque, onde a permanência e o consumo são maiores, a média chega a R$ 962,55 por passageiro.

O setor também tem impacto no mercado de trabalho. Na temporada 2025/2026, foram criados 64.529 postos de trabalho, sendo 63.321 empregos diretos e indiretos na cadeia produtiva.

Trade turístico

Durante a visita ao Recife, Gustavo Feliciano também se reuniu com representantes do trade turístico pernambucano. No encontro, destacou o crescimento do turismo brasileiro nos últimos anos.

Segundo o ministro, o Brasil encerrou 2025 com o recorde de 9,2 milhões de turistas internacionais, acima do patamar de cerca de 6 milhões registrado anteriormente. Entre janeiro e julho de 2026, quase 6 milhões de estrangeiros já visitaram o país.

O turismo doméstico também apresenta crescimento. Nos primeiros sete meses de 2026, o Brasil alcançou 59 milhões de passageiros.



