Pernambuco amplia fluxo internacional de passageiros em 40% em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O aumento da oferta de conexões internacionais amplia as opções de chegada a Pernambuco e contribui para a movimentação turística no Estado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Aeroporto Internacional do Recife registrou 349 mil passageiros internacionais entre janeiro e julho de 2026, um crescimento de 40,18% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado acompanha a ampliação da conectividade aérea internacional de Pernambuco e o aumento da participação de turistas estrangeiros que chegam ao Estado.

Os dados foram consolidados pelo Setor de Estudos e Pesquisas da Empetur (SEP), com base em estatísticas da Aena Brasil. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o terminal recebeu, considerando passageiros nacionais e internacionais, 5.864.417 viajantes.

A expansão do fluxo internacional ocorre em um cenário de aumento da oferta de voos diretos. Entre 2023 e 2026, o número de voos internacionais com saída do Recife passou de três para 13.

Somente em julho, o Aeroporto do Recife recebeu 861 mil passageiros, volume 20% superior aos 714 mil registrados em junho. O movimento reforça a relevância do terminal para a conectividade aérea de Pernambuco durante o período de férias e de maior circulação turística.

“O crescimento da movimentação de passageiros mostra que Pernambuco segue com uma conectividade aérea forte e estratégica. O desempenho de julho, especialmente, reforça a importância do período de férias para o turismo e evidencia nossa capacidade de receber um volume cada vez maior de viajantes”, destacou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Crescimento de turistas estrangeiros

Além do aumento no número total de passageiros internacionais, o levantamento aponta uma mudança no perfil das entradas no Estado. Entre janeiro e julho, os estrangeiros representaram 46,18% das entradas internacionais no Aeroporto do Recife, ante 34,82% no mesmo período de 2025.

A Argentina foi o principal mercado emissor no período. Ao todo, 44.166 turistas argentinos entraram em Pernambuco pelo terminal, um crescimento de 186,57% em comparação com o ano anterior.

Portugal também apresentou avanço, com 15.817 passageiros e alta de 50,35%. Outros mercados tiveram aumentos expressivos no período, como Espanha, com crescimento de 176,07%; Chile, com 79,49%; e Uruguai, com 21,78%.

Voos internacionais

Durante o mês de julho, considerado período de alta temporada, o Aeroporto do Recife operou 350 voos internacionais. Lisboa foi o destino com maior número de operações, com 105 voos, seguida por Madri, com 83.

Buenos Aires, considerando as operações nos aeroportos de Aeroparque e Ezeiza, registrou 70 voos. Também foram realizadas 26 operações para Santiago, 21 para Montevidéu e 19 para Porto.

O aumento da oferta de conexões internacionais amplia as opções de chegada a Pernambuco e contribui para a movimentação turística no Estado, especialmente durante períodos de maior demanda.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo