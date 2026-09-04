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Turismo de Valor | Notícia

Pernambuco amplia fluxo internacional de passageiros em 40% em 2026

O aumento da oferta de conexões internacionais amplia as opções de chegada a Pernambuco e contribui para a movimentação turística no Estado

Por Aisha Vitória Publicado em 04/09/2026 às 18:18
Lançamento de novo voo direto Recife–Buenos Aires
Lançamento de novo voo direto Recife–Buenos Aires - Foto: Americo Nunes/LATAM

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O Aeroporto Internacional do Recife registrou 349 mil passageiros internacionais entre janeiro e julho de 2026, um crescimento de 40,18% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado acompanha a ampliação da conectividade aérea internacional de Pernambuco e o aumento da participação de turistas estrangeiros que chegam ao Estado.

Os dados foram consolidados pelo Setor de Estudos e Pesquisas da Empetur (SEP), com base em estatísticas da Aena Brasil. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o terminal recebeu, considerando passageiros nacionais e internacionais, 5.864.417 viajantes.

A expansão do fluxo internacional ocorre em um cenário de aumento da oferta de voos diretos. Entre 2023 e 2026, o número de voos internacionais com saída do Recife passou de três para 13.

Somente em julho, o Aeroporto do Recife recebeu 861 mil passageiros, volume 20% superior aos 714 mil registrados em junho. O movimento reforça a relevância do terminal para a conectividade aérea de Pernambuco durante o período de férias e de maior circulação turística.

“O crescimento da movimentação de passageiros mostra que Pernambuco segue com uma conectividade aérea forte e estratégica. O desempenho de julho, especialmente, reforça a importância do período de férias para o turismo e evidencia nossa capacidade de receber um volume cada vez maior de viajantes”, destacou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Crescimento de turistas estrangeiros

Além do aumento no número total de passageiros internacionais, o levantamento aponta uma mudança no perfil das entradas no Estado. Entre janeiro e julho, os estrangeiros representaram 46,18% das entradas internacionais no Aeroporto do Recife, ante 34,82% no mesmo período de 2025.

A Argentina foi o principal mercado emissor no período. Ao todo, 44.166 turistas argentinos entraram em Pernambuco pelo terminal, um crescimento de 186,57% em comparação com o ano anterior.

Portugal também apresentou avanço, com 15.817 passageiros e alta de 50,35%. Outros mercados tiveram aumentos expressivos no período, como Espanha, com crescimento de 176,07%; Chile, com 79,49%; e Uruguai, com 21,78%.

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Voos internacionais

Durante o mês de julho, considerado período de alta temporada, o Aeroporto do Recife operou 350 voos internacionais. Lisboa foi o destino com maior número de operações, com 105 voos, seguida por Madri, com 83.

Buenos Aires, considerando as operações nos aeroportos de Aeroparque e Ezeiza, registrou 70 voos. Também foram realizadas 26 operações para Santiago, 21 para Montevidéu e 19 para Porto.

O aumento da oferta de conexões internacionais amplia as opções de chegada a Pernambuco e contribui para a movimentação turística no Estado, especialmente durante períodos de maior demanda.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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