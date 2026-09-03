LATAM inicia voo direto Recife-Petrolina: veja dias e horários

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Além do novo trecho regional, a companhia mantém 21 frequências semanais conectando Petrolina ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos

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A LATAM Airlines Brasil deu início oficial às suas operações diretas entre Recife e Petrolina nesta quarta-feira (2). A nova rota amplia a conectividade dentro de Pernambuco e passa a oferecer novas opções de deslocamento para moradores, turistas e executivos. Situada a mais de 700 quilômetros da capital, Petrolina se consolida como um dos principais eixos econômicos do Sertão pernambucano e polo nacional na fruticultura irrigada. Buscadores apontam preços iniciais a partir de R$ 591.

A operação conta com três frequências semanais — às segundas, quartas e sextas-feiras —, utilizando aeronaves da família Airbus A320, configuradas para até 180 passageiros. As decolagens do Aeroporto Internacional do Recife acontecem às 21h, com pouso previsto em Petrolina às 22h10. O trecho inverso deixa o Sertão às 22h50 ou 23h, a depender do dia da semana, aterrisando na capital à 0h10 do dia seguinte.

A novidade foi comemorada por lideranças do setor de aviação e do turismo local. “A ligação direta entre Recife e Petrolina aproxima dois importantes polos de Pernambuco e cria novas possibilidades para quem viaja a lazer ou a negócios dentro do estado. Ao mesmo tempo, Petrolina mantém sua conexão com Guarulhos e com a ampla malha da LATAM a partir do nosso principal hub no Brasil. Seguimos atentos a oportunidades de ampliar a conectividade regional de forma sustentável e aproximar mercados relevantes para o desenvolvimento do país”, afirmou Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

A gestão estadual de turismo também enfatizou o impacto econômico da nova linha regional. “Essa nova conexão aérea entre Recife e Petrolina com a LATAM representa um ganho concreto para a região . Com três voos por semana, facilitamos o deslocamento de visitantes, investidores e profissionais, reforçando Petrolina como destino estratégico dentro da nossa política de descentralização do turismo”, comenou Eduardo Loyo, Presidente da Empetur.

Além do novo trecho regional, a companhia aérea mantém 21 frequências semanais conectando Petrolina ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A partir do hub paulista, os passageiros do Sertão conseguem conexão para mais de 60 destinos nacionais e 30 rotas internacionais. Do Recife, a empresa opera voos diretos para Brasília, Congonhas, Fortaleza, Guarulhos, Buenos Aires e Santiago, além de manter voos diretos de Guarulhos para Fernando de Noronha.

A iniciativa faz parte da estratégia de expansão da LATAM no país, que saltou de 44 para 63 aeroportos atendidos desde 2019. Com a entrada gradual do modelo Embraer E195-E2, a malha deve atingir 67 destinos domésticos, com estudos para incluir até 18 novas localidades a partir de 2027. Liderando os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o grupo conecta o país a mais de 90 destinos no exterior.