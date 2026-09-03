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Turismo de Valor | Notícia

Azul inicia operação entre Mossoró e Recife

A iniciativa visa atender ao crescimento econômico e turístico da região Oeste e da Costa Branca potiguar, com ligação direta ao maior hub no Nordeste

Por Lucas Moraes Publicado em 03/09/2026 às 12:44
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Os voos decolam da capital pernambucana às 12h50, com chegada prevista a Mossoró às 14h20 - DIVULGAÇÃO

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A Azul deu início, nesta quinta-feira (3), às operações diretas entre Mossoró (RN) e Recife (PE), restabelecendo a ligação do município potiguar com o principal centro de conexões da companhia no Nordeste. A rota passa a contar com duas frequências semanais, com partidas às quintas-feiras e aos domingos, realizadas por aeronaves modelo ATR com capacidade para 70 passageiros.

Os voos decolam da capital pernambucana às 12h50, com chegada prevista a Mossoró às 14h20. No trajeto inverso, as partidas ocorrem às 14h50, pousando no Recife às 16h20. Com a nova opção, passageiros do interior do Rio Grande do Norte passam a ter acesso facilitado a 32 destinos nacionais e internacionais a partir do hub da empresa em Pernambuco.

A iniciativa visa atender ao crescimento econômico e turístico da região Oeste e da Costa Branca potiguar. A gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, destacou que o retorno à cidade reforça o papel da companhia em impulsionar o desenvolvimento local e aproximar mercados.

A secretária de Turismo daquele estado, Marina Marinho, e a governadora Fátima Bezerra enfatizaram que a conectividade aérea é estratégica para descentralizar o turismo potiguar e fortalecer a economia dos municípios do interior. 

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Lucas Moraes

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