Azul inicia operação entre Mossoró e Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A iniciativa visa atender ao crescimento econômico e turístico da região Oeste e da Costa Branca potiguar, com ligação direta ao maior hub no Nordeste

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A Azul deu início, nesta quinta-feira (3), às operações diretas entre Mossoró (RN) e Recife (PE), restabelecendo a ligação do município potiguar com o principal centro de conexões da companhia no Nordeste. A rota passa a contar com duas frequências semanais, com partidas às quintas-feiras e aos domingos, realizadas por aeronaves modelo ATR com capacidade para 70 passageiros.

Os voos decolam da capital pernambucana às 12h50, com chegada prevista a Mossoró às 14h20. No trajeto inverso, as partidas ocorrem às 14h50, pousando no Recife às 16h20. Com a nova opção, passageiros do interior do Rio Grande do Norte passam a ter acesso facilitado a 32 destinos nacionais e internacionais a partir do hub da empresa em Pernambuco.

A iniciativa visa atender ao crescimento econômico e turístico da região Oeste e da Costa Branca potiguar. A gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, destacou que o retorno à cidade reforça o papel da companhia em impulsionar o desenvolvimento local e aproximar mercados.

A secretária de Turismo daquele estado, Marina Marinho, e a governadora Fátima Bezerra enfatizaram que a conectividade aérea é estratégica para descentralizar o turismo potiguar e fortalecer a economia dos municípios do interior.