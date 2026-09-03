Aeroporto do Recife lidera movimentação no Nordeste durante o feriado da Independência com mais de 120 mil assentos

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A capital pernambucana lidera a oferta na região e ocupa o segundo lugar em todo o País, ficando atrás apenas do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo

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Durante o feriado da Independência do Brasil, entre os dias 4 e 7 de setembro de 2026, os 17 aeroportos administrados pela Aena no País disponibilizarão um total de 589.149 assentos, distribuídos em 3.559 operações de pousos e decolagens. Na região Nordeste, o grande destaque é o Aeroporto Internacional do Recife, que desponta como o principal polo de conectividade e fluxo de passageiros.

A capital pernambucana lidera a oferta na região e ocupa o segundo lugar em todo o País, ficando atrás apenas do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O terminal do Recife contará com 120.315 assentos e 727 operações previstas ao longo do período. As rotas com maior fluxo partindo de Recife têm como destino os aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Brasília, Galeão, Viracopos e Salvador.

Além do Recife, a Aena registra forte movimentação em outras capitais e cidades do Nordeste:

Maceió (AL): 39.280 assentos em 230 operações, ligando Alagoas a mercados como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e ao próprio Recife.

João Pessoa (PB): 27.812 assentos ofertados em 160 voos.

Aracaju (SE): 17.598 assentos previstos em 111 operações.

Juazeiro do Norte (CE): 8.704 assentos em 52 a 106 operações.

Campina Grande (PB): 2.844 assentos distribuídos em 24 voos.

No cenário nacional, o Aeroporto de Congonhas (SP) encabeça a lista geral com 311.924 assentos e 1.840 operações, tendo entre seus principais destinos a cidade do Recife, além de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Salvador. Em outras regiões, destacam-se terminais como Campo Grande (MS), com 18.920 assentos; Uberlândia (MG), com 18.532; e Santarém (PA), com 7.074 lugares.

De acordo com Filipe Reis, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena Brasil, a rede está pronta para o aumento no fluxo de passageiros típico de feriados prolongados. "Toda a nossa infraestrutura e as equipes da Aena estão preparadas para atender os usuários com máxima eficiência, segurança e conforto", afirma o executivo.