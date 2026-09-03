3 praias do Litoral Sul de Pernambuco para quem quer fugir dos destinos tradicionais

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Confira uma lista de praias pernambucanas do Litoral Sul que fogem dos destinos tradicionais e valem a pena conhecer - e até morar

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É inegável que um dos grandes atrativos do turismo pernambucano são as praias. O Litoral Sul do Estado é conhecido internacionalmente pelas águas mornas e piscinas naturais de Porto de Galinhas e Carneiros, mas a região guarda tesouros escondidos para quem prefere fugir de destinos muito movimentados sem abrir mão do cenário paradisíaco.

Entre recifes de corais, encontros de rios com o mar e manguezais preservados, existem refúgios tranquilos que oferecem experiências autênticas, gastronomia nativa e ritmo desacelerado.

Praias do Litoral Sul para quem quer fugir dos destinos tradicionais

Maracaípe

Praia de Maracaípe - Rodrigo Lobo /Acervo JC Imagem Praia de Maracaípe - Diego Nigro/JC Imagem Praia de Maracaípe - Felipe Ribeiro/Acervo JC Imagem

Conhecida pelas ondas fortes e mar agitado, a praia de Maracaípe, em Ipojuca, é o principal ponto de surf em Pernambuco e palco de campeonatos nacionais. Mesmo sendo vizinha da badalada Porto de Galinhas, a praia mantém uma atmosfera rústica e preservada, combinando pé na areia com charmosos bares de praia e restaurantes que ganham vida ao entardecer.

No Pontal de Maracaípe, o encontro do rio com o oceano revela o lado ecológico da região, com passeios de jangada pelos manguezais para a observação de cavalos-marinhos. É também nesse cenário de águas calmas e cercado pela natureza que visitantes se reúnem para assistir a um dos pores do sol mais bonitos e fotogênicos do litoral nordestino.

Barra de Sirinhaém

Praia de Barra de Sirinhaém - Alexandre Gondim/Acervo JC Imagem Praia de Barra de Sirinhaém - Edmar Melo/Acervo JC Imagem Praia de Barra de Sirinhaém - Edmar Melo/Acervo JC Imagem

Localizada em um dos trechos mais preservados do litoral pernambucano, a Barra de Sirinhaém, em Sirinhaém, oferece o refúgio perfeito para quem busca reconexão com a natureza.

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O grande destaque da área é o ponto de encontro do rio Sirinhaém com o mar, onde faixas de areia clara se dividem entre a tranquilidade das águas doces e o balanço suave do oceano. É de lá que partem as embarcações com destino à paradisíaca Ilha de Santo Aleixo, um refúgio vulcânico de águas cristalinas perfeito para o mergulho.

São José da Coroa Grande

Praia de São José da Coroa Grande - Marcos Michael/Arquivo JC Imagem

Última cidade do Litoral Sul de Pernambuco antes da divisa com Alagoas, São José da Coroa Grande ganha o nome justamente por causa das "coroas", as imensas formações de crostas calcárias e recifes que, na maré baixa, emergem e formam piscinas naturais de águas mornas cristalinas. Menos disputadas do que as dos destinos vizinhos, essas piscinas abrigam uma rica vida marinha e garantem um banho tranquilo, acessível por rápidas viagens de jangada ou lancha a partir da praia principal.

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Outro grande diferencial de São José da Coroa Grande é a sua posição geográfica estratégica. A poucos minutos do município ficará o novo Aeroporto Costa dos Corais, em Maragogi (Alagoas), empreendimento que reduz significativamente o tempo de deslocamento para quem vem de fora do Estado.

Como garantir um “pedaço do paraíso”

Interessados em encurtar a distância entre o lar e as praias mais tranquilas podem tirar o sonho do papel investindo em um “pedaço do paraíso”. Com presença marcante no Litoral Sul — em distritos como Nossa Senhora do Ó e Barra de Sirinhaém, além do município de São José da Coroa Grande —, a Lotear dispõe de loteamentos planejados que valorizam o bem-estar e o jeito natural de cada cidade.

Em Nossa Senhora do Ó, o Rota de Porto é um novo bairro planejado na região próxima a Suape e também aos principais destinos turísticos de Ipojuca, como a praia de Porto de Galinhas. O empreendimento possui 265 lotes e infraestrutura de drenagem, redes elétrica e hidráulica, esgotamento e pavimentação.

Já em Sirinhaém, o loteamento Nova Barra integra as atividades urbanas com as belezas naturais e de lazer da região. O empreendimento dispõe de infraestrutura com o essencial para viver os melhores momentos da vida pertinho do mar.

No Vale da Praia, em São José da Coroa Grande, é possível incorporar o mar azul da Praia do Gravatá ao seu dia a dia ou fins de semana. O empreendimento tem cerca de 38 hectares e foi planejado com infraestrutura e áreas destinadas à preservação e ao uso público. Além disso, está localizado a 8 km de Maragogi, a joia do litoral alagoano.

