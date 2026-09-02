RoadShow Recife é Tudo Isso encerra edição 2026 com 11,4 mil conexões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As ações somaram 152 participações de empresas do trade turístico ao longo das seis cidades, reunindo 452 compradores de lazer e MICE

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife Convention & Visitors Bureau encerrou a edição 2026 do RoadShow “Recife é Tudo Isso” com resultados que reforçam a estratégia de promoção de Recife e Pernambuco junto ao mercado nacional. Ao longo de três etapas, a iniciativa esteve em seis importantes mercados emissores — Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza —, contabilizando 587 presenças e 11.411 conexões qualificadas estimadas.

As ações somaram 152 participações de empresas do trade ao longo das seis cidades, reunindo 452 compradores de lazer e MICE. Mais do que apresentar produtos turísticos, o projeto foi estruturado para aproximar quem comercializa e promove o destino de profissionais responsáveis pela escolha de viagens e eventos. O conceito bleisure esteve presente na abordagem, conectando as possibilidades de negócios às experiências de lazer que Recife e Pernambuco oferecem.

Em cada capital visitada, os participantes tiveram acesso a informações sobre a infraestrutura turística e de eventos do destino, incluindo hotelaria, espaços para eventos, conectividade aérea, atrativos, gastronomia e experiências culturais. O formato reuniu momentos de capacitação, networking e relacionamento comercial, criando oportunidades de contato direto entre o trade pernambucano e compradores dos mercados emissores.

“O RoadShow nos permitiu estar mais próximos de profissionais que têm influência direta na escolha dos destinos. Os números mostram a dimensão alcançada pelo projeto, mas o principal resultado está na construção e no fortalecimento desses relacionamentos, que seguem mesmo depois do encerramento das etapas. São conexões que podem abrir portas para novos negócios e ampliar a presença de Recife e Pernambuco no mercado nacional”, destaca Hellen Lopes, diretora-executiva do Recife Convention & Visitors Bureau.

Para a entidade, a iniciativa também representa uma ação integrada de fortalecimento da cadeia turística, ao colocar diferentes segmentos da oferta pernambucana em contato com profissionais que atuam tanto no lazer quanto no mercado de eventos. A escolha das cidades contemplou mercados de grande relevância para a comercialização de Recife e Pernambuco.

O projeto é uma realização do Recife Convention & Visitors Bureau em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE), com apoio do Governo de Pernambuco, por meio da EMPETUR; da Prefeitura do Recife, por meio da SETUR-L; da Azul Linhas Aéreas e do Sebrae-PE, além da participação das empresas integrantes da iniciativa. A articulação entre instituições públicas, entidades representativas e iniciativa privada contribuiu para ampliar a presença do destino e fortalecer a conexão entre os diferentes elos do turismo pernambucano.