American Airlines retoma serviço sem escalas entre Miami e Caracas
Além da operação comercial, a companhia prestou assistência humanitária imediata após os tremores de terra, transportando suprimentos
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A American Airlines retoma nesta quinta-feira, 3 de setembro, os voos diretos entre Miami (MIA) e Caracas (CCS), após a suspensão temporária provocada pelos terremotos que atingiram a capital da Venezuela em junho. A rota será operada com aeronaves Boeing 737, garantindo maior capacidade de transporte para passageiros e reforçando a ligação aérea entre os dois países em um momento crucial para a reconstrução local.
"A American tem orgulho de ser a primeira companhia aérea dos EUA a retomar o serviço para Caracas após os recentes terremotos e de fazê-lo com uma aeronave maior, oferecendo ainda mais capacidade durante este momento vital de recuperação", afirmou José A. Freig, vice-presidente de Operações Internacionais e de Parcerias Comerciais da empresa.
A companhia foi pioneira ao restabelecer as ligações diretas entre os Estados Unidos e a Venezuela em 30 de abril de 2026 e expandiu sua atuação em julho com rotas diárias para Maracaibo. Com a reabertura do trecho de Caracas, a empresa planeja colaborar com autoridades locais e norte-americanas para avaliar a viabilidade de uma segunda frequência diária entre Miami e a capital venezuelana.
Além da operação comercial, a companhia prestou assistência humanitária imediata após os tremores de terra, transportando quatro toneladas de suprimentos essenciais e implementando políticas flexíveis de remarcação e limites tarifários para os viajantes afetados pelo fechamento temporário dos terminais aeroportuários.