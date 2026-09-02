Amarante conquista certificação social e ambiental com pontuação de destaque

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Empresa ganhou a verificação como Empresa B™ ao capacitar mais de mil pessoas de comunidades locais e reduzir emissões de gases de efeito estufa.

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Um sucesso aliado ao impacto social, ambiental e de governança. Assim se pode definir o reconhecimento obtido pela Amarante, empresa de turismo responsável pela operação dos resorts Salinas Maragogi, Salinas Maceió, Japaratinga Lounge Resort e pelo Salg Patacho Exclusive Resort, atualmente em construção. Todas as unidades que estão em atividade já foram visitadas por essa coluna de turismo (confira os vídeos ao longo da matéria) que atestou na prática os cuidados adotados para que a rede conquistasse a desejada Certificação de Empresa B™, distinção concedida a empresas verificadas por atenderem aos Padrões B de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade.

Mais do que simplesmente ganhar a verificação, a empresa a conquistou com louvor e pontuação de destaque. Ela alcançou 110 pontos no processo de avaliação, acima dos 80 pontos mínimos exigidos para a certificação. Mais do que uma certificação, o processo levou Amarante a estruturar metas, indicadores e políticas que conectam impacto social e ambiental, transparência e responsabilidade à operação e à estratégia de negócios. A jornada começou em 2022, com a criação de uma visão integrada de ESG, e ganhou um novo marco em 2023, quando a empresa iniciou o aprimoramento dos processos e implementação de novas práticas visando a certificação.

“Ser uma Empresa B™ Certificada é o reconhecimento de uma construção coletiva que vem acontecendo ao longo dos últimos anos e que traduz, em ações concretas, o propósito que orienta a Amarante. Essa conquista reforça nossa convicção de que crescer e gerar impacto positivo precisam caminhar juntos, por meio de práticas voltadas às nossas pessoas colaboradoras, às comunidades onde atuamos, aos nossos fornecedores e à preservação do meio ambiente. Para nós, a certificação não é um ponto de chegada, mas um compromisso permanente de evoluir essas iniciativas e incorporá-las, de forma cada vez mais consistente, às decisões estratégicas e ao dia a dia da operação”, afirma Mário Vasconcellos, CEO da Amarante.

Um dos principais pilares dessa estratégia é o desenvolvimento de comunidades locais onde a empresa atua. Por meio do Programa Amarante de Formação (PAF), a companhia já capacitou mais de 1.000 pessoas em mais de 40 turmas, oferecendo gratuitamente qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo nas regiões de Maragogi, Japaratinga, Maceió e Porto de Pedras, no litoral de Alagoas. A meta é chegar a 4.000 pessoas formadas até 2030.

Em 2025, 69% das vagas dos cursos de formação foram ocupadas por mulheres, 82% dos participantes se autodeclararam negros e 56% estavam desempregados. A Amarante escolheu o Desenvolvimento da Força de Trabalho (Workforce Development), reconhecida pelo Sistema B como um Impact Business Model (Modelo de Negócio), colocando-o no centro de suas operações: formação, contratação e desenvolvimento profissionalmente e intencionalmente quem está em situação de barreiras crônicas ao emprego, transformando necessidade econômica em mobilidade social nos territórios onde opera.

A atuação ambiental também é acompanhada por indicadores. Entre 2023 e 2025, a Amarante reduziu em 13,5% o consumo de água, mais de 530 toneladas no volume de resíduos deixaram de ser enviados para aterros sanitários, além da diminuição em 23,4% das emissões de Gases de Efeito Estufa. No período, a empresa também preservou 19,7 hectares de biodiversidade local por meio do adensamento do plantio de mudas e implementou uma fonte de energia solar para autogeração no Japaratinga Lounge Resort.

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Na cadeia de fornecedores, 44% do volume de compras da empresa atualmente é proveniente de fornecedores locais, considerando negócios situados em um raio de até 80 quilômetros dos empreendimentos. A meta pública da Amarante é elevar esse índice para 60% até 2030, ampliando a participação de negócios dos próprios territórios na cadeia de fornecimento dos resorts.

A agenda de impacto também passou a integrar decisões futuras de expansão e investimentos. A Amarante estabeleceu diretrizes ESG para novas expansões e reformas. Um dos exemplos é a expansão do Japaratinga Lounge Resort, com inauguração da fase 3 prevista para 2027, que será o primeiro empreendimento da companhia projetado, desde a concepção, com premissas LEED e diretrizes ESG integradas.

“Nosso desafio agora é fazer com que essas práticas continuem evoluindo. Temos metas públicas para 2030, indicadores acompanhados pela liderança e programas que conectam meio ambiente, desenvolvimento das pessoas, fornecedores, comunidades e governança. A certificação como Empresa B™ reforça essa trajetória e, ao mesmo tempo, nos coloca diante de uma jornada contínua de evolução”, afirma a gerente de ESG da Amarante, Maria Luiza Romão.

Turismo como vetor de desenvolvimento

A estratégia da Amarante parte da compreensão de que a atividade turística pode gerar impactos que ultrapassam a experiência do hóspede. A empresa atua em territórios da Costa dos Corais, em Alagoas, e busca utilizar a operação dos resorts como vetor de desenvolvimento econômico e social, por meio da geração de empregos, qualificação profissional, contratação local, fortalecimento de negócios locais e preservação dos ecossistemas.

Além do Programa Amarante de Formação das Comunidades, a companhia mantém iniciativas como o Amarante Sustentável, Amarante Social, Diversidade & Inclusão, Saúde e Segurança e Programa de Integridade, que estruturam sua agenda de impacto.

Sobre a Amarante

Há mais de 30 anos marcando vidas e atuando no turismo de lazer, a Amarante administra os resorts mais premiados do Brasil, o Salinas Maragogi, Salinas Maceió e Japaratinga Lounge Resort, que ficam no coração da Costa dos Corais, no litoral de Alagoas. O principal objetivo é proporcionar experiências de descontração e bem-estar em equilíbrio com a natureza. São mais de 2.000 pessoas colaboradoras motivadas a aprender e a praticar a hospitalidade na jornada para construir o melhor e mais sustentável grupo de turismo de lazer do Brasil, com crescimento sólido e inovador.