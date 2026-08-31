Grupo Luck adere ao Pacto Global da ONU e consolida agenda ESG

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A adesão da empresa reflete a visão de que a conservação dos destinos é indispensável para o próprio futuro do setor, sobretudo no mercado nordestino

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Com mais de 65 anos de história, o Grupo Luck, uma das marcas mais tradicionais do turismo nordestino, passou a integrar a Rede Brasil do Pacto Global da ONU. O movimento formaliza o alinhamento da empresa aos Dez Princípios internacionais sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, além de aproximar a estratégia do grupo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

A adesão reflete a visão de que a conservação dos destinos é indispensável para o próprio futuro do setor. Em seu primeiro reporte ESG, a companhia mapeou ações conectadas a 15 dos 17 ODS da ONU, abrangendo áreas como energia limpa, igualdade de gênero e consumo responsável. Na frente ambiental, o grupo apoiou projetos de conservação como o Projeto Tamar, Projeto Golfinho Rotador e ICMBio em Fernando de Noronha, além da Biofábrica de Corais em Pernambuco — em que ajudou na adoção de 1.360 corais — e ações de reciclagem em Alagoas. O levantamento também registrou dez iniciativas sociais voltadas às comunidades locais.

“Para uma empresa de turismo, sustentabilidade não pode ser uma agenda paralela ao negócio. Nosso crescimento depende diretamente da conservação dos destinos, da valorização das comunidades e da capacidade de gerar desenvolvimento nos lugares onde atuamos. Integrar o Pacto Global representa assumir esse compromisso de maneira ainda mais estruturada, mensurável e conectada às melhores práticas globais”, afirma Gustavo Luck, CEO do grupo.

A evolução interna contempla investimento nas equipes e governança. Só em 2025, foram conduzidos 97 treinamentos para colaboradores em tópicos como liderança, diversidade, saúde e hospitalidade. Na gestão corporativa, foram estruturados comitês operacionais e elaborado o Manual de Ética e Conduta de 2026, com foco em integridade, combate ao assédio e segurança de dados.

“Empresas que desejam permanecer relevantes nas próximas décadas precisarão olhar para crescimento e impacto como partes da mesma estratégia. No turismo, essa responsabilidade é ainda mais evidente, porque nossa atividade acontece dentro dos destinos, convive com comunidades e depende diretamente de patrimônios naturais e culturais. Queremos continuar crescendo, mas queremos crescer junto com os lugares onde estamos presentes”, acrescenta o CEO.

Com um grupo de trabalho dedicado a definir novas metas de ESG, o Grupo Luck busca consolidar o turismo regional como indutor de desenvolvimento econômico. “Temos muito orgulho de ter construído nossa história no Nordeste e acreditamos profundamente no potencial do turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico e social. O próximo capítulo dessa história precisa ser construído com ainda mais responsabilidade. O futuro do turismo depende da nossa capacidade de preservar aquilo que faz com que as pessoas queiram viajar”, conclui Gustavo Luck.