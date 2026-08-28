Latam investirá US$ 25 milhões em Wi-Fi via satélite para mais de 60 novas aeronaves

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A tecnologia adotada utiliza satélites posicionados em diferentes órbitas para assegurar sinal consistente durante todas as fases do voo

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A LATAM anunciou um investimento de mais de US$ 25 milhões para implementar conectividade via satélite multiórbita em mais de 60 novas aeronaves de sua frota. A iniciativa abrange modelos Airbus A320neo e A321XLR, além de jatos Embraer E195-E2, com o objetivo de garantir uma conexão de internet a bordo mais rápida, estável e com ampla cobertura regional e internacional.

A tecnologia adotada utiliza satélites posicionados em diferentes órbitas para assegurar sinal consistente durante todas as fases do voo, independentemente da rota percorrida. O projeto expande a parceria de quase uma década entre a companhia aérea e a empresa de telecomunicações SES, responsável por fornecer a infraestrutura tecnológica que já equipa mais de 200 aviões da família A320 com o serviço 2Ku.

Com a novidade, a empresa reforça sua posição à frente da maior frota conectada da América Latina, somando atualmente mais de 250 aeronaves com Wi-Fi operacional. Segundo Paulo Miranda, vice-presidente de clientes do grupo LATAM, a medida busca transformar a experiência de viagem na região.

“Na LATAM, estamos comprometidos em tornar cada viagem mais conectada. Ao incorporar conectividade multiórbita de última geração em uma parcela maior da nossa frota, iremos oferecer aos nossos passageiros uma experiência de internet a bordo rápida e confiável, ajudando-os a permanecer conectados onde quer que voem, enquanto continuamos elevando o padrão de viagem em toda a América Latina”, afirmou o executivo.

O acesso à internet continuará gratuito para os membros do programa de fidelidade LATAM Pass, permitindo que os passageiros trabalhem, naveguem ou se comuniquem durante os trajetos. A conectividade sem fio soma-se à plataforma de entretenimento LATAM Play, que disponibiliza mais de 2.000 horas de conteúdo sob demanda — incluindo produções de plataformas como Disney+, HBO Max e Paramount+ —, integrada ao serviço de bordo tradicional da companhia.