Azul Anuncia 2,5 Mil Voos Extras para o Verão com Foco no Nordeste

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A região Nordeste concentra a maior parte dos esforços da companhia, reunindo oito das dez principais ligaçõs extras para o período

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A Azul Linhas Aéreas anunciou um reforço expressivo em sua malha para a alta temporada de verão, programada para o período de 5 de dezembro de 2026 a 14 de fevereiro de 2027. A companhia disponibilizará cerca de 2,5 mil voos extras e mais de 370 mil assentos adicionais para conectar passageiros a diversas regiões do País.

Entre os principais destaques da operação especial, o Nordeste concentra a maior parte dos esforços da companhia, reunindo oito das dez principais ligações da malha adicional e respondendo por 1,15 mil voos extras, o que representa 46,7% de toda a operação suplementar do período. Maceió desponta como o destino mais procurado, contando com 349 voos extras em cada sentido a partir de 13 localidades, totalizando 698 operações entre chegadas e partidas.

A programação detalhada revela que o trecho entre o aeroporto de Viracopos (SP) e Salvador (BA) lidera o acréscimo de rotas, com 152 voos extras de ida e volta. Na sequência, destacam-se as rotas entre Porto Seguro (BA) e Confins (MG), com 150 operações; Congonhas (SP)-Maceió (AL), com 137 voos; Confins-Fortaleza (CE), com 130 voos; Viracopos-Fortaleza, com 126; Maceió-Viracopos, com 114; Congonhas-Salvador, com 110; Congonhas-Natal (RN), com 107; Porto Seguro-Congonhas, com 90; e Congonhas-Ilhéus (BA), também com 90 operações no período.

"O verão é um dos momentos em que as pessoas mais aproveitam para viajar, seja para descansar, rever a família ou conhecer um destino novo. Planejamos nossa malha para ampliar as opções justamente nesse período, aproveitando a capilaridade da Azul para conectar diferentes regiões do Brasil. O Nordeste tem uma presença importante nessa operação, com destinos muito procurados nas férias, mas também teremos alternativas para quem quer aproveitar o verão em outras regiões do país, como o Sul, por exemplo", afirma Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha, Distribuição e Alianças da Azul.

A partir de Viracopos, principal hub da companhia, a operação especial acrescentará 520 voos à malha regular, conectando Campinas a 22 destinos com mais de 81 mil assentos. Desse total, Salvador contará com 152 voos extras, Fortaleza com 126 e Maceió com 112 operações. No hub de Confins (MG), serão 502 operações adicionais e cerca de 75,5 mil assentos para 15 destinos, com destaque para Porto Seguro, que terá 150 voos de ida e volta, e Fortaleza, com 130.

Já a base de Recife, terceiro hub da empresa, ofertará mais de 214 novas operações e aproximadamente 27 mil assentos para 13 cidades, incluindo rotas interregionais que ligam a capital pernambucana a destinos como Foz do Iguaçu (PR), Bauru (SP) e Londrina (PR).

"Ter mais frequências em rotas importantes também significa dar mais flexibilidade ao Cliente para organizar sua viagem, com alternativas de datas e horários. Esse é um ponto especialmente relevante na alta temporada, quando há uma concentração maior de viagens", conclui Beatriz Barbi.