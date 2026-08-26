Hotel Eco Luar amplia investimentos no Litoral Norte e projeta novo ciclo turístico em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Instalado em uma antiga fazenda de coqueiros de 70 hectares, o empreendimento — atualmente avaliado em mais de R$ 40 milhões — reforça sua operação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Litoral Norte de Pernambuco, região que já ocupou lugar de destaque no turismo estadual, ganha um novo impulso com aportes da iniciativa privada para atrair visitantes e recuperar mercado. Em Igarassu, no Grande Recife, o Eco Luar Boutique Hotel fortalece suas estratégias com um aporte total acumulado de R$ 25 milhões e foca na expansão de sua estrutura para eventos, aliada a uma forte aposta na atração de turistas estrangeiros e de outros estados do País.

Instalado em uma antiga fazenda de coqueiros de 70 hectares, o empreendimento — atualmente avaliado em mais de R$ 40 milhões — está ampliando seu espaço de convenções e celebrações. A capacidade passará dos atuais 100 lugares para até 250 convidados, o que representa um salto de 150%. A intenção é captar casamentos, celebrações sociais e encontros corporativos, gerando demanda constante ao longo de todo o ano e movimentando uma extensa cadeia de fornecedores locais.

Chalé privativo do Eco Luar Boutique Hotel - DIVULGAÇÃO

A movimentação acompanha um momento favorável para o setor no Estado. O avanço coincide com o aumento do fluxo aéreo internacional em Pernambuco, impulsionado principalmente pelo mercado argentino, além de europeus e norte-americanos. A estratégia do hotel visa interceptar o visitante que desembarca na capital e apresentar o Litoral Norte como um destino de alto padrão e com identidade própria, unindo a proximidade com o Recife a uma proposta de ecoturismo e privacidade.

A história do Eco Luar reflete a trajetória de sua fundadora, a empresária Joelma Alves, natural de Taquaritinga do Norte. O projeto cresceu de forma orgânica até se consolidar como uma hospedagem voltada ao segmento de luxo focado em experiência, com atrações como jantar suspenso, trilhas ecológicas, gastronomia e sustentabilidade. Reconhecido por prêmios como o Travelers’ Choice do Tripadvisor em 2024, 2025 e 2026, o local tenta agora alavancar toda a região no entorno, rica em patrimônio histórico e ativos naturais como Itamaracá e Maria Farinha.

Para a empresária, a retomada do Litoral Norte exige adaptar a oferta ao perfil do novo viajante. “O Litoral Norte já teve uma presença muito forte no turismo de Pernambuco e reúne condições para voltar a ocupar esse espaço. Temos natureza, história, praias e estamos muito próximos do Recife. Mas potencial sozinho não movimenta turismo. É preciso investir, criar estrutura e oferecer experiências que façam as pessoas escolherem vir para cá e permanecerem na região”, afirma Joelma Alves.

Sobre a aposta na expansão física para congressos e festas, a fundadora destaca o impacto socioeconômico da iniciativa para o entorno de Igarassu. “Queremos criar novas razões para que as pessoas vem ao Litoral Norte. Um casamento ou um evento empresarial traz hóspedes, fornecedores e serviços e movimenta uma cadeia que não termina dentro do empreendimento”, diz Joelma.

Eco Luar Boutique Hotel é destino de alto padrão no Litoral Norte de Pernambuco - DIVULGAÇÃO

Ao analisar o perfil do hóspede estrangeiro que desembarca em Pernambuco, Joelma reforça a necessidade de posicionar a região como uma alternativa diferenciada e competitiva. “O estrangeiro que chega a Pernambuco procura justamente aquilo que temos de mais particular: natureza, cultura, gastronomia e experiências que não encontra em qualquer lugar. O nosso desafio é mostrar que ele também pode seguir para o Litoral Norte e encontrar uma hospedagem de alto padrão, muito próxima da capital, mas com uma experiência completamente diferente”.

Defensora de um conceito de hospedagem onde o luxo se reflete nos detalhes do acolhimento e na preservação da área verde de 70 hectares, Joelma reitera que o crescimento físico deve respeitar o meio ambiente local. "O Litoral Norte pode entrar nesse roteiro. Não precisamos reproduzir outros destinos de Pernambuco. Precisamos mostrar aquilo que temos de diferente. Não acredito que seja uma questão de voltar ao que o Litoral Norte já foi”, reforça.