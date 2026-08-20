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Aviação doméstica brasileira tem a maior movimentação em 26 anos

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação, o Brasil alcançou de janeiro a julho de 2026 a marca de 59 milhões de passageiros em voos domésticos

Por Agência Brasil Publicado em 20/08/2026 às 18:28
Aviação doméstica brasileira tem a maior movimentação em 26 anos
Aviação doméstica brasileira tem a maior movimentação em 26 anos - Rafa Neddermeyer /Agência Brasil

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De janeiro a julho de 2026, o Brasil alcançou a marca de 59 milhões de passageiros em voos domésticos. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação, é a maior movimentação para o período desde o início da série histórica, em 2000.

Feito pelo Ministério do Turismo, o levantamento mostra que o número representa crescimento de 4,04% em relação aos 57 milhões de viajantes registrados no mesmo período do ano passado.

Em julho, a movimentação doméstica foi de 9,1 milhões de passageiros, também a maior para o período: 1,85% a mais que em 2025.

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Internacional

A alta de passageiros se repete na movimentação internacional. Nos sete primeiros meses de 2026, foram registrados 17,7 milhões de passageiros, volume 8,2% superior ao computado no mesmo período de 2025.

Julho também marcou a maior movimentação internacional da história para o mês, com 2,7 milhões de passageiros, aumento de 4,2%.

Negócios

O turismo de negócios atingiu R$ 8,4 bilhões de faturamento nos sete primeiros meses de 2026. O valor é 8% superior aos R$ 7,8 bilhões apurados no mesmo período do ano passado.

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