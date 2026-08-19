Voo Recife - Petrolina pela Latam começa em setembro e amplia expectativa da aviação regional
Expectativa em torno do início das operações em setembro é alta, impulsionada pela forte expansão que Petrolina vive e a deficiência de conexão
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A aviação regional em Pernambuco espera pelo dia dois de setembro, quando a Latam Airlines Brasil inaugurará sua primeira rota estritamente doméstica dentro do Estado, conectando o Recife a Petrolina. Com três frequências semanais — às segundas, quartas e sextas-feiras —, a operação promete ampliar a mobilidade, os negócios e o turismo entre o litoral e o interior pernambucano.
Os bilhetes já estão à venda. Os voos partirão do Recife às 21h, com pouso previsto em Petrolina às 22h10. No sentido inverso, a decolagem do Sertão ocorrerá às 22h50, com chegada à capital à 0h05. Até então, a presença da companhia no interior limitava-se à rota com Guarulhos, enquanto o Recife mantinha conexões nacionais e internacionais sem ramificações locais.
A expectativa em torno do início das operações em setembro é alta, impulsionada pelo momento de forte expansão que Petrolina vive. Projeções da Empetur baseadas em dados da Anac indicam que o aeroporto petrolinense deve registrar o maior índice de crescimento entre os terminais pernambucanos, embalado por polos de fruticultura irrigada, enoturismo, turismo de negócios e eventos como o São João, que lotou a rede hoteleira local.
Para o governo estadual, a novidade encurta distâncias e descentraliza o desenvolvimento. “Mais uma conexão direta com o Sertão é sempre uma boa notícia para o turismo e para a economia de Pernambuco. Recife e Petrolina são dois polos muito importantes do nosso estado, e essa nova frequência fortalece o fluxo de visitantes, aproxima negócios e amplia as possibilidades", afirma Eduardo Loyo, presidente da Empetur.
Do lado da companhia aérea, a aposta consolida uma estratégia de integração regional e expansão de malha. “A nova rota entre Recife e Petrolina reforça o compromisso da Latam com Pernambuco. Estamos aproximando dois importantes polos pernambucanos e, ao mesmo tempo, oferecendo aos clientes do Sertão novas possibilidades de conexão, por meio de Recife, com outros destinos no Brasil e no exterior. É uma operação que fortalece nossa presença no estado e contribui para o desenvolvimento do turismo e dos negócios na região”, destaca Eduardo Macedo, head de assuntos públicos da Latam.
Com o Aeroporto Internacional do Recife consolidado como o principal hub do Nordeste, a nova linha funcionará também como uma facilidade logística para visitantes de outros estados e países, que poderão alcançar o Vale do São Francisco com apenas uma conexão na capital.