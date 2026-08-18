Grupo PGA estreia na B3 e capta R$ 25 milhões para expansão hoteleira no Nordeste

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Sediada em Ipojuca, a empresa utilizou o Regime Fácil, novo modelo implementado para simplificar o acesso de companhias de menor porte ao mercado

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O Grupo PGA, especializado no desenvolvimento e gestão de hotéis de alto padrão no Nordeste, realizou o tradicional toque de campainha na B3 para celebrar a captação de R$ 25 milhões. A operação ocorreu no primeiro semestre por meio da emissão de notas comerciais, marcando a estreia da companhia pernambucana no mercado de capitais.

A transação contou com assessoria estratégica, estruturação e representação do Itaú Unibanco. Sediada em Ipojuca, a empresa utilizou o Regime Fácil, novo modelo implementado para simplificar o acesso de companhias de menor porte (faturamento bruto anual inferior a R$ 500 milhões) às alternativas de financiamento da bolsa brasileira.

A iniciativa busca desburocratizar barreiras de entrada e democratizar o acesso corporativo a investidores — sejam pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento ou instituições financeiras. “A emissão de títulos de dívida corporativa por meio do Regime Fácil se destaca como uma alternativa ágil e estratégica para empresas que buscam financiamento no mercado de capitais. A solução amplia o acesso a recursos, especialmente para companhias em fase de crescimento acelerado, permitindo impulsionamento de projetos de expansão e o fortalecimento do negócio”, comenta Flavia Mouta, diretora de Listagem e Relacionamento da B3.

Para o Grupo PGA, os recursos injetados representam um divisor de águas na consolidação de sua marca no setor hoteleiro regional.

“Esta operação representa um marco na história do Grupo PGA e inaugura uma nova fase de crescimento para a nossa empresa. O acesso ao mercado de capitais por meio do Regime Fácil da B3 reforça a confiança dos investidores em nossa trajetória e fortalece nossa capacidade de investir em novos projetos, expandir nossas operações e contribuir para o desenvolvimento do turismo e da hotelaria no Nordeste. Estamos orgulhosos de participar de uma iniciativa que amplia o acesso das empresas brasileiras ao mercado de capitais e cria novas oportunidades para negócios em expansão”, diz Eduardo Malheiros, diretor do Grupo PGA.



Desde a criação das novas regras, a B3 já contabilizou quatro emissões de títulos de dívida corporativa baseadas no modelo, totalizando R$ 149 milhões. O montante engloba três emissões de notas comerciais e uma de debêntures, distribuídas entre os setores de Tecnologia; Mídia Out of Home; Administração de hotéis e Cosméticos.



