Azul amplia parceria com JetBlue em Fort Lauderdale, mas voos diretos do Recife seguem sem previsão
Acordo expande conexões para oito novos destinos a partir de Fort Lauderdale; enquanto isso, passageiros de PE dependem de conexões para os EUA
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A Azul Linhas Aéreas anunciou nesta segunda-feira (10) a ampliação do seu acordo de codeshare (compartilhamento de voos) com a norte-americana JetBlue. A medida amplia as opções de conexão para clientes brasileiros a partir do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale (FLL), na Flórida. No entanto, enquanto a malha de conexões nos Estados Unidos se expande, a capital pernambucana segue sem o retorno das rotas diretas para Orlando e Fort Lauderdale, exigindo que passageiros que saem do Recife façam escalas em outros hubs do país.
Com a atualização da parceria, passageiros que embarcam em voos internacionais da Azul rumo à Flórida passam a ter acesso à compra de passagens integradas para novos destinos operados pela parceira norte-americana.
Entre as novas cidades incorporadas ao acordo estão Chicago (ORD), Houston (IAH), Detroit (DTW), Baltimore (BWI), Charlotte (CLT), Columbus (CMH) e Indianápolis (IND) e Ponce (PSE), em Porto Rico.
Em nota, o presidente da Azul, Abhi Shah, destacou que a iniciativa fortalece a presença da empresa no mercado internacional por meio de parcerias estratégicas. Na mesma linha, o vice-presidente de planejamento de malha aérea da JetBlue, Dave Jehn, ressaltou que a expansão simplifica o fluxo de passageiros que chegam a Fort Lauderdale com destino a outras regiões dos EUA e do Caribe.
Concentração no Sudeste e o cenário no Recife
Atualmente, a operação da Azul para Fort Lauderdale está concentrada no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). A oferta no trecho paulista soma 62 voos mensais, movimentando mais de 15,6 mil assentos a cada mês entre ida e volta.
Enquanto o hub de Viracopos centraliza os voos para os EUA e ganha mais opções de conectividade com a JetBlue, o Aeroporto Internacional do Recife — principal centro de conexões da companhia no Nordeste — segue sem voos diretos da Azul para os aeroportos de Orlando e Fort Lauderdale.