Sirinhaém para aproveitar e ficar

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A apenas 70 quilômetros do Recife, o município conta com belos atrativos que merecem ser aproveitados em uma programação de mais de um dia

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Além de aproveitar, Sirinhaém é lugar para ficar. Localizado no Litoral Sul de Pernambuco, bem pertinho do Recife, a apenas 70 km da capital, o município conta com belos atrativos que merecem ser aproveitados em uma programação de mais de um dia tendo em vista as opções de hospedagem e culinária do local. Um roteiro de dois dias engloba a famosa Ilha de Santo Aleixo e o passeio de catamarã até a Praia dos Carneiros, em Tamandaré. Ambos são realizados pelo Receptivo Água Viva que existe desde setembro de 2012 e também oferece pousada e restaurante.

A dica desta coluna de turismo é no primeiro dia visitar logo a cereja do bolo do turismo de Sirinhaém: Ilha de Santo Aleixo. A pequena porção de terra de origem vulcânica tem apenas 30 hectares e cada centímetro de areia é bastante disputado por turistas de todo o Brasil e até do exterior.

As lanchas partem do “continente” em horários variados, entre 7h30 e 9h30, dependendo da maré e das condições climáticas e em cerca de 15 minutos chegam na paradisíaca ilha que pertence à área de proteção ambiental de Guadalupe. Além da beleza, a natureza do local também surpreende pelas espécies de animais, como os simpáticos esquilos que recepcionam bem os turistas, de olho nos amendoins, é claro. Um dia em Santo Aleixo é um convite ao relaxamento e deslumbramento.

Depois de curtir bastante a ilha, nada melhor do que um bom descanso e trocar o mergulho na água salgada pela doce. Contando com piscina, o receptivo oferece uma boa estrutura para o visitante relaxar enquanto as refeições são servidas. As opções gastronômicas são variadas e de qualidade, com destaque para os camarões no abacaxi e no cocô que levam a assinatura do chef Paulo Melo.

Á noite a pessoa pode curtir o “centrinho” de Barra de Sirinhaém saindo a pé mesmo por ser bem próximo e depois ter uma boa noite de sono porque no segundo tem mais programação. Pela manhã, a dica é aproveitar o café da manhã de reforçado e seguir por volta das 9h para o passeio náutico até a Praia dos Carneiros, em Tamandaré. Os micro-ônibus partem do mesmo receptivo e vão até o ponto de embarque que fica em Sirinhaém.

O passeio náutico, que dura aproximadamente quatro horas, oferece o melhor da região, contemplando os principais pontos turísticos de Sirinhaém e Tamandaré. A ordem dos atrativos pode mudar de acordo com a maré, mas geralmente começa nas piscinas naturais de Carneiros, depois vem a parada em um banco de areia para em seguida chegar ao grande cartão-postal da Capela de São Benedito. Para finalizar aquele banho de argila na Praia de Guadalupe que promete rejuvenescer a pele dos visitantes.

Acredite ou não, o que é garantido mesmo é a revitalização da alma de quem visita essas belezas do Litoral Sul do Estado.