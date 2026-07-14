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Turismo de Valor | Notícia

Brasil assina documento para criar Céu Único Sul-Americano

Acordo propõe um mercado aéreo da região com maior abertura à prestação de serviços aéreos, com atenção aos marcos legais e regulatórios de cada país

Por Agência Brasil Publicado em 14/07/2026 às 18:54
Brasil assina documento para criar C&eacute;u &Uacute;nico Sul-Americano
Brasil assina documento para criar Céu Único Sul-Americano - ALTAF QADRI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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O Brasil assinou junto com o Paraguai, a Argentina e o Chile o Memorando de Entendimento sobre o Acordo de Liberalização Aérea Sul-Americana (Alas). Assinado em Assunção, no Paraguai, nesta terça-feira (14), o documento apresenta as regras para a criação do Céu Único Sul-Americano.

O Céu Único Sul-Americano, idealizado pelos países, propõe um mercado aéreo sul-americano com maior abertura à prestação de serviços aéreos, com atenção aos marcos legais e regulatórios de cada país.

“Entre os objetivos estão a ampliação de voos, a redução gradual de barreiras regulatórias e a evolução das regras de acesso aos mercados do transporte aéreo”, explicou o Ministério de Portos e Aeroportos, em nota.

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A intenção é integrar mais cidades da América do Sul, a exemplo do que já ocorre na África, União Europeia e Oceania.

Um grupo de trabalho será formado para elaborar, em um prazo de 12 meses, propostas para a implementação gradual do Céu Único Sul-Americano. O grupo será composto por autoridades aeronáuticas dos países participantes.

O Uruguai informou que deve aderir ao memorando posteriormente.

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