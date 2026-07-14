Azul disputa "vácuo" entre classe econômica e executiva em voos longos
A Azul Business continuará operando como o produto de topo de linha da companhia aérea, mantendo as poltronas que reclinam e viram camas
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Azul Linhas Aéreas anunciou o lançamento de uma nova classe de serviço para suas rotas internacionais de longa distância: a Azul Comfort. Posicionada de forma intermediária entre a classe executiva (Azul Business) e a econômica tradicional (Economy), a novidade foi desenhada para atrair passageiros que buscam mais espaço e benefícios exclusivos, sem necessariamente arcar com o custo de uma passagem na executiva.
A nova cabine será instalada progressivamente nas aeronaves de grande porte Airbus A330, que operam as rotas da companhia com destino aos Estados Unidos e à Europa. Com a mudança, esses aviões passarão a contar com uma configuração de três classes de serviço a bordo.
Para garantir mais comodidade nas viagens de longa duração, os assentos da nova classe intermediária terão poltronas mais largas e maior distância entre as fileiras, equipadas com apoios para os pés. A disposição física será no formato 2-3-2, o que reduz o número de passageiros por fileira em relação à econômica padrão e facilita o trânsito interno.
Além das melhorias na poltrona, a Azul informa que preparou um pacote de serviços exclusivos para os clientes da nova cabine. Quem optar pelo serviço terá direito a embarque prioritário e acesso facilitado aos compartimentos de bagagem de mão dentro do avião. Durante o voo, a experiência inclui um serviço de bordo aprimorado — que começa com uma bebida de boas-vindas logo após o embarque —, um cardápio de refeições diferenciado e kits com amenidades de viagem especiais.
De acordo com Ricardo Andrez, diretor de Marketing da Azul, o novo produto foi desenhado para acompanhar o amadurecimento e a diversificação da demanda dos passageiros. Ele destaca que a Azul Comfort nasce com o propósito de oferecer flexibilidade e conforto sob medida, permitindo que cada viajante encontre o equilíbrio ideal entre custo e conveniência de acordo com seu perfil.
A Azul Business continuará operando como o produto de topo de linha da companhia aérea, mantendo as poltronas que reclinam totalmente e viram camas, o acesso direto ao corredor para todos os assentos, o menu premium e o acesso ao lounge VIP da empresa no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Com a chegada da nova cabine intermediária, a Azul busca fortalecer sua competitividade e expandir sua presença no mercado de turismo de lazer e de negócios de alto padrão.