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Turismo de Valor | Notícia

Azul disputa "vácuo" entre classe econômica e executiva em voos longos

A Azul Business continuará operando como o produto de topo de linha da companhia aérea, mantendo as poltronas que reclinam e viram camas

Por JC Publicado em 14/07/2026 às 17:51
Os Clientes da Azul Comfort contarão com embarque prioritário, acesso prioritário ao compartimento de bagagens da cabine e amenidades
Os Clientes da Azul Comfort contarão com embarque prioritário, acesso prioritário ao compartimento de bagagens da cabine e amenidades - DIVULGAÇÃO

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A Azul Linhas Aéreas anunciou o lançamento de uma nova classe de serviço para suas rotas internacionais de longa distância: a Azul Comfort. Posicionada de forma intermediária entre a classe executiva (Azul Business) e a econômica tradicional (Economy), a novidade foi desenhada para atrair passageiros que buscam mais espaço e benefícios exclusivos, sem necessariamente arcar com o custo de uma passagem na executiva.

A nova cabine será instalada progressivamente nas aeronaves de grande porte Airbus A330, que operam as rotas da companhia com destino aos Estados Unidos e à Europa. Com a mudança, esses aviões passarão a contar com uma configuração de três classes de serviço a bordo.

Para garantir mais comodidade nas viagens de longa duração, os assentos da nova classe intermediária terão poltronas mais largas e maior distância entre as fileiras, equipadas com apoios para os pés. A disposição física será no formato 2-3-2, o que reduz o número de passageiros por fileira em relação à econômica padrão e facilita o trânsito interno.

Além das melhorias na poltrona, a Azul informa que preparou um pacote de serviços exclusivos para os clientes da nova cabine. Quem optar pelo serviço terá direito a embarque prioritário e acesso facilitado aos compartimentos de bagagem de mão dentro do avião. Durante o voo, a experiência inclui um serviço de bordo aprimorado — que começa com uma bebida de boas-vindas logo após o embarque —, um cardápio de refeições diferenciado e kits com amenidades de viagem especiais.

De acordo com Ricardo Andrez, diretor de Marketing da Azul, o novo produto foi desenhado para acompanhar o amadurecimento e a diversificação da demanda dos passageiros. Ele destaca que a Azul Comfort nasce com o propósito de oferecer flexibilidade e conforto sob medida, permitindo que cada viajante encontre o equilíbrio ideal entre custo e conveniência de acordo com seu perfil.

A Azul Business continuará operando como o produto de topo de linha da companhia aérea, mantendo as poltronas que reclinam totalmente e viram camas, o acesso direto ao corredor para todos os assentos, o menu premium e o acesso ao lounge VIP da empresa no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Com a chegada da nova cabine intermediária, a Azul busca fortalecer sua competitividade e expandir sua presença no mercado de turismo de lazer e de negócios de alto padrão.

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