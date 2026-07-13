Brasil, Paraguai, Argentina e Chile assinam nesta terça-feira memorando para integração aérea regional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre os temas: a harmonização de normas, o reconhecimento de certificados e licenças, a facilitação do transporte aéreo e os direitos dos passageiros

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Brasil, Paraguai, Argentina e Chile assinam na terça-feira, 14, em Assunção, um memorando de entendimento para avançar na criação do Acordo de Liberalização Aérea Sul-Americana (Alas).

O documento determina a formação de um grupo de trabalho encarregado de elaborar, nos próximos meses, um plano para a implementação gradual das medidas de integração do transporte aéreo entre os países.

Entre os temas indicados estão a harmonização de normas, o reconhecimento de certificados e licenças, a facilitação do transporte aéreo e os direitos dos passageiros, respeitando as normas de todos os países inclusos.

Na agenda em Assunção, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, também participará da assinatura de um memorando bilateral entre Brasil e Paraguai sobre serviços aéreos.

A programação inclui ainda reuniões entre as delegações, coletiva de imprensa conjunta e encontros com representantes do governo paraguaio e da aviação civil regional.