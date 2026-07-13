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Brasil, Paraguai, Argentina e Chile assinam nesta terça-feira memorando para integração aérea regional

Entre os temas: a harmonização de normas, o reconhecimento de certificados e licenças, a facilitação do transporte aéreo e os direitos dos passageiros

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/07/2026 às 21:35
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Brasil, Paraguai, Argentina e Chile assinam nesta terça-feira memorando para integração aérea regional - Reprodução da internet

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Brasil, Paraguai, Argentina e Chile assinam na terça-feira, 14, em Assunção, um memorando de entendimento para avançar na criação do Acordo de Liberalização Aérea Sul-Americana (Alas).

O documento determina a formação de um grupo de trabalho encarregado de elaborar, nos próximos meses, um plano para a implementação gradual das medidas de integração do transporte aéreo entre os países.

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Entre os temas indicados estão a harmonização de normas, o reconhecimento de certificados e licenças, a facilitação do transporte aéreo e os direitos dos passageiros, respeitando as normas de todos os países inclusos.

Na agenda em Assunção, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, também participará da assinatura de um memorando bilateral entre Brasil e Paraguai sobre serviços aéreos.

A programação inclui ainda reuniões entre as delegações, coletiva de imprensa conjunta e encontros com representantes do governo paraguaio e da aviação civil regional.

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