Gol aposta em "altíssimo padrão" como nova fronteira da aviação

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Mercado brasileiro já passa a contar com serviços mais exclusivos, a ticket mais alto, como modelo de diferencial no negócio que mira mais destinos

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Do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o RIOgaleão, com destino ao Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, a GOL Linhas Aéreas inaugurou oficialmente sua primeira rota de longo curso sem escalas. O movimento não apenas consolida o terminal carioca como o novo hub internacional da companhia, mas sinaliza uma virada estratégica em seu modelo de negócios: o retorno definitivo dos olhos da empresa ao mercado de altíssimo padrão, materializado no lançamento da classe executiva INSIGNIA by GOL.

A estreia da rota intercontinental reposiciona a Gol em um segmento antes dominado por concorrentes estrangeiras e pela malha concentrada em São Paulo. O novo serviço direto terá três frequências semanais, partindo do Rio de Janeiro às quartas, sextas e domingos, no final da noite, com pousos programados no início da manhã seguinte em Nova York. As viagens de retorno ocorrem às segundas, quintas e sábados.

Para sustentar a ambição de atrair o passageiro corporativo de alto escalão e o turista de luxo, a companhia desenhou uma experiência premium que começa no solo e se estende até as poltronas full flat (que reclinam 180 graus, transformando-se em camas) da nova cabine. Os passageiros da categoria INSIGNIA contam com check-in e embarques prioritários, salas VIP exclusivas e kits de amenidades assinados pela tradicional marca carioca Granado. O grande destaque do serviço de bordo fica por conta do menu com assinatura de Felipe Bronze, renomado chef detentor de duas estrelas Michelin, que traz releituras contemporâneas da gastronomia brasileira para a cabine.

"Acreditamos no grande potencial de crescimento do turismo no nosso país, e o Rio de Janeiro exerce aqui um papel fundamental como importante porta de entrada para o Brasil e a América Latina. Um destino deslumbrante e reverenciado, agora estará ainda mais próximo do mundo com a inauguração dos nossos voos de longa distância para Nova York, que impulsionam também novos serviços inteligentes oferecidos aos nossos Clientes, tanto no âmbito da experiência de viagem quanto em fidelidade", afirmou Celso Ferrer, CEO da Gol.

A agressividade na disputa pelo cliente premium também se estendeu ao programa de fidelidade Smiles, que anunciou a criação da categoria Magno, um nível inédito posicionado acima do antigo teto Diamante.

Destinada aos viajantes hiperfrequentes, a nova classe oferece taxas de conversão de milhas com prioridade absoluta no upgrade cortesia para as poltronas da classe executiva em voos de longo curso, além de disponibilizar um serviço de concierge humano disponível 24 horas por dia.

O impacto da nova rota vai além do turismo tradicional e promete aproximar investidores da cena financeira global. O projeto foi viabilizado por meio de um fundo de incentivo gerado pela administração municipal em parceria com a concessionária do aeroporto e a American Airlines.

"Ano passado, eu visitei pessoalmente 40 CEOs das principais empresas do Rio de Janeiro e perguntei: ‘O que a Prefeitura pode fazer por você?’. E a resposta de metade deles foi um 'voo direto entre o Rio de Janeiro e Nova York'. Isso deixa clara a importância de unir a capital financeira do mundo ao Rio de Janeiro — tanto na ida quanto na volta, para que os executivos dos grandes fundos de investimentos internacionais também desembarquem no Rio", declarou Sidney Levy, presidente do Invest Rio.

Do lado da infraestrutura aeroportuária, a consolidação do hub da Gol no Galeão representa o coroamento de um esforço de anos para recuperar o protagonismo do terminal em rotas de longa distância. Alexandre Monteiro, presidente do RIOgaleão, celebrou o início das operações. "A inauguração da rota direta entre o Rio de Janeiro e Nova York representa um marco para a aviação brasileira e para o fortalecimento da conectividade internacional do Rio. A operação é resultado de uma parceria construída ao longo dos últimos anos com a GOL, que escolheu o RIOgaleão para estabelecer seu principal hub no país e tem papel central na expansão da nossa malha aérea. Seguiremos trabalhando para ampliar as opções de destinos e consolidar o aeroporto como a grande porta de entrada do Rio para o Brasil e para o mundo", pontuou o executivo.

A expansão para Nova York é apenas o primeiro passo do plano de voos de longo curso da empresa. A Gol já confirmou que o próximo destino internacional a partir do Galeão será Lisboa, em Portugal, com voos previstos para iniciar em setembro deste ano. Paralelamente ao transporte de passageiros de elite, a operação também amplia drasticamente o mercado de cargas da GOLLOG por meio de aeronaves de maior porte com capacidade para cargas paletizadas, atuando em forte sinergia com a Avianca Cargo sob o guarda-chuva do Grupo Abra.