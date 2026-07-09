Recife registra salto de 126% em reservas de turistas estrangeiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A visibilidade internacional do destino ganhou tração com o recente protagonismo de Recife e Olinda nas maiores premiações artísticas do mundo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A capital pernambucana vive o seu melhor momento no cenário do turismo global. No primeiro semestre de 2026, Recife registrou um crescimento de 126% nas reservas feitas por turistas estrangeiros em comparação com o mesmo período do ano anterior. O avanço, monitorado pela operadora de experiências Civitatis, é impulsionado por um alinhamento entre maior conectividade aérea, o apelo natural do litoral e um momento cultural de ainda mais destaque.

A visibilidade internacional do destino ganhou tração com o recente protagonismo de Recife e Olinda nas maiores premiações artísticas do mundo. No cinema, o filme O Agente Secreto, do cineasta Kleber Mendonça Filho, rodado no centro histórico recifense, conquistou dois Globos de Ouro e gerou uma verdadeira peregrinação de cinéfilos a pontos turísticos e locações da trama, como o Cinema São Luiz e o tradicional Chá Mate Brasília. Na música, o álbum Dominguinho — gravado no Sítio Histórico de Olinda por João Gomes, Mestrinho e Jota.pê — faturou o Grammy Latino e levou os cenários das ladeiras coloridas pernambucanas para o imaginário europeu durante sua turnê internacional.

De acordo com dados divulgados pela Embratur, o estado de Pernambuco recebeu mais de 72 mil viajantes internacionais nos primeiros cinco meses do ano, o que representa uma alta superior a 103% e posiciona a região como a segunda com maior crescimento percentual no país. Alexandre Oliveira, diretor da Civitatis no Brasil, destaca que o resultado reflete o amadurecimento do produto turístico local e a capacidade de Recife operar como um hub natural, oferecendo profundidade cultural e praias paradisíacas a curta distância.

Essa explosão na demanda gerou mudanças significativas no perfil do público visitante. A Argentina assumiu a liderança histórica do mercado emissor para Recife, registrando uma alta impressionante de 442% nas reservas em relação ao ano passado e respondendo por mais da metade de todas as transações de estrangeiros na plataforma. O mercado europeu também deu um salto expressivo, impulsionado por viajantes vindos de Espanha, Portugal, Itália e França, cujo volume de reservas mais do que triplicou no período.

A sustentação desse fluxo internacional está diretamente ligada à ampliação da malha aérea do Aeroporto Internacional do Recife. Conexões diretas da JetSmart ligando Buenos Aires à capital pernambucana, somadas aos voos sazonais da Flybondi a partir de Córdoba e Rosário, facilitaram o acesso dos vizinhos sul-americanos. Do lado europeu, a consolidação da rota direta para Madri, operada pela Iberia, abriu as portas de vez para os turistas de longa distância.

No comportamento de consumo, o turista estrangeiro demonstra o desejo de explorar ao máximo a diversidade da região. O roteiro preferido combina o charme histórico do centro recifense e de Olinda com as praias do litoral sul. Entre as atividades mais procuradas na região estão o tradicional city tour integrado de Recife e Olinda, seguido de perto pelas excursões de bate-volta para Porto de Galinhas e para a Praia dos Carneiros, famosa por seus passeios de catamarã. O alcance do hub turístico recifense estende-se, inclusive, para além das divisas estaduais, com forte procura por passeios rumo às galés de Maragogi, em Alagoas, e visitas ao Instituto Ricardo Brennand.