Porto de Galinhas está entre os destinos brasileiros mais buscados por turistas estrangeiros para as férias de julho
No ranking das preferências dos viajantes internacionais, o destino ficou atrás apenas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Búzios para o período
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Um levantamento realizado pela Booking.com apontou Porto de Galinhas como o quarto destino brasileiro mais buscado por turistas estrangeiros para as férias de julho de 2026. O resultado consolida a força do balneário pernambucano no mercado internacional, posicionando o litoral sul do estado em evidência para o período de alta temporada.
No ranking das preferências dos viajantes internacionais, o destino ficou atrás apenas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Búzios, superando destinos tradicionais como Foz do Iguaçu. A visibilidade reforça o crescente interesse dos visitantes estrangeiros pelas praias e experiências oferecidas na região.
Os dados da plataforma de reservas consideram as buscas efetuadas entre os dias 1º de maio e 16 de junho de 2026, com foco em hospedagens programadas para o mês de julho. Embora os números reflitam a intenção de viagem e não as reservas efetivamente consolidadas, eles servem como um termômetro para as tendências do turismo durante as férias escolares.
Segundo o presidente do Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau, Otaviano Maroja, o reconhecimento valida o esforço contínuo de divulgação nos principais mercados emissores de turistas. "Estar entre os destinos mais buscados por turistas internacionais demonstra que Porto de Galinhas continua despertando o interesse de viajantes de diferentes partes do mundo. Esse resultado é fruto de um trabalho conjunto entre iniciativa privada, poder público e parceiros do turismo, que investem continuamente na promoção do destino, na qualificação dos serviços e na ampliação da conectividade aérea. Seguiremos fortalecendo nossa presença nos mercados estratégicos para manter Porto de Galinhas em evidência no cenário internacional", destacou.
Além do cenário natural marcado por piscinas de águas claras, o turismo local se apoia em uma estrutura competitiva que combina uma rede hoteleira diversificada, gastronomia estruturada e variedade de passeios, fatores que impulsionam a atração e a fidelização de público nacional e estrangeiro.