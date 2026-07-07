TAP Air Portugal lança promoção com passagens para a Europa a partir de R$ 3.769

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Iniciativa da companhia aérea se divide em duas frentes: tarifas reduzidas para compras à vista e resgate de passagens por meio de programa de milhas

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A TAP Air Portugal anunciou o lançamento de uma ampla campanha promocional com o objetivo de facilitar o acesso de passageiros brasileiros ao continente europeu. A iniciativa da companhia aérea se divide em duas frentes: tarifas reduzidas para compras em dinheiro e descontos no resgate de passagens por meio de milhas operadas pelo programa de fidelidade da empresa.

Na primeira vertente da campanha, voltada para a compra convencional de bilhetes, os consumidores encontram passagens para a Europa com preços a partir de R$ 3.769, valor que já contempla todas as taxas aeroportuárias inclusas. O prazo para aproveitar estes valores é limitado, com o período de vendas fixado entre os dias 7 e 27 de julho. As viagens adquiridas sob estas condições especiais devem ser realizadas na baixa temporada europeia, compreendendo o período de 1º de setembro de 2026 a 31 de março de 2027.

Simultaneamente, a TAP preparou uma ofensiva para os clientes que acumulam pontos. A companhia está oferecendo um desconto de 30% em passagens emitidas com milhas em todas as rotas de e para o Brasil. Com o abatimento, o custo mínimo para garantir um assento cai para 27.650 milhas. No entanto, o cronograma para essa modalidade é diferente e exige maior agilidade dos interessados: a janela de reservas vai de 7 a 14 de julho de 2026, e os voos correspondentes devem ocorrer imediatamente na alta temporada de meio de ano, entre 7 de julho e 31 de agosto de 2026.

A empresa ressalta que a promoção de milhas é válida exclusivamente para voos operados pela própria TAP Air Portugal e configurados em classe econômica. O benefício é aplicável tanto para bilhetes de ida quanto para os de ida e volta, cobrindo reservas destinadas a passageiros adultos e crianças.