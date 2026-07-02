Programa Destinos Sustentáveis chega a Igarassu

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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O projeto consiste em uma consultoria com duração de um ano, que será conduzida conjuntamente por consultores pela equipe técnica do Sebrae

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O município de Igarassu, localizado no Litoral Norte de Pernambuco, foi escolhido para receber o Programa Destinos Sustentáveis, uma iniciativa que busca fortalecer o turismo de forma planejada, competitiva e ecologicamente correta. A ação é o resultado de uma articulação estratégica entre o Sistema Fecomércio, por meio do Senac PE, o Sebrae PE e a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo.

O projeto consiste em uma consultoria com duração de um ano, que será conduzida conjuntamente por consultores do Senac PE e pela equipe técnica do Sebrae. Para marcar o início das atividades e engajar a população local, será realizado um evento de sensibilização no Centro de Artes de Igarassu, reunindo empresários do trade turístico, gestores públicos e moradores da comunidade.

A iniciativa faz parte da atuação da Rede Destinos Sustentáveis e conta com o amparo internacional da Cooperação Alemã e da Sequa GmbH. O suporte técnico-institucional fica a cargo da BBW (Bildungwerk der Bayerischen Wirtschaft), uma organização alemã voltada para a transferência de conhecimento prático, capacitação profissional e fomento à cooperação global, preparando parceiros locais para desafios socioeconômicos contemporâneos.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, a metodologia do programa se baseia na mobilização coletiva. Ele destaca que o planejamento será participativo e executado em rede, envolvendo o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada. Peixoto ressalta ainda que a iniciativa une escuta atenta e aplicabilidade prática, estruturada em etapas estratégicas que têm como principal foco o fortalecimento da governança turística na região.

O Programa Destinos Sustentáveis já acumula outras ações de impacto no estado de Pernambuco. Recentemente, a iniciativa promoveu uma missão técnica internacional no município de Tamandaré, trazendo o especialista alemão Udo Stein, por meio de uma parceria com a organização alemã Senior Experten Service (SES). Na ocasião, Stein analisou o sistema de gestão de resíduos sólidos da cidade e propôs soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável, modelo de cooperação que agora inspira os novos passos do programa em Igarassu.