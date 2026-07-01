Lei que cria a Rota Turística das Cidades Coloniais Alagoanas é sancionada
Nova legislação conta também com a assinatura do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, que celebrou a medida como uma forma de valorizar preservação
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Sete municípios de Alagoas passaram a integrar oficialmente um novo circuito de viagens do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.444, que institui a Rota Turística das Cidades Coloniais Alagoanas. A iniciativa nasce com o objetivo de incentivar e fortalecer o turismo histórico, de natureza e de aventura na região, integrando o planejamento e a divulgação desses destinos.
A nova legislação conta também com a assinatura do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, que celebrou a medida como uma forma de valorizar a preservação da história e da diversidade cultural do Nordeste. Segundo o ministro, os municípios envolvidos guardam um patrimônio arquitetônico, material e imaterial riquíssimo. O foco da pasta, a partir de agora, será estruturar, qualificar e promover o roteiro para atrair mais visitantes, gerando emprego e renda para a população local por meio do apoio direto de programas oficiais do ministério.
O circuito abrange cidades com patrimônios reconhecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), cada uma com papel marcante na formação do estado. Marechal Deodoro, a primeira capital alagoana, destaca-se por seus casarões e igrejas do período colonial, enquanto Penedo, localizada às margens do Rio São Francisco, reúne um dos mais importantes conjuntos históricos dos séculos 17 e 18 na região nordestina. Também ligada ao Velho Chico, a cidade de Piranhas teve papel estratégico na navegação fluvial durante os períodos Imperial e Republicano.
O interior e o sertão do estado também ganham protagonismo com Delmiro Gouveia, município que abriga a primeira usina hidrelétrica do Nordeste, inaugurada em 1913, carregando a herança da industrialização sertaneja. Água Branca preserva construções históricas associadas à ocupação colonial do interior do Nordeste, e Porto Calvo, uma das vilas mais antigas de Alagoas, destaca-se por sua relevância estratégica nos antigos conflitos entre portugueses e holandeses. Completa a rota o município de União dos Palmares, onde fica a Serra da Barriga, território fundamental da resistência negra no período colonial e marco do Quilombo dos Palmares.