Transporte aéreo de passageiros sofre recuo de 2,2% em maio

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No mercado internacional, a retração na procura foi de 1,6% em relação a maio de 2025. O cenário sem as empresas do Oriente Médio é outro

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A demanda global por transporte aéreo de passageiros registrou uma queda de 2,2% em maio de 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior, interrompendo uma sequência de altas recentes. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (30) pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA). De acordo com a entidade, o recuo foi fortemente influenciado pelos reflexos da guerra no Oriente Médio, embora o setor ainda demonstre resiliência diante das pressões inflacionárias, dos altos preços dos combustíveis e do valor das passagens aéreas.

O indicador de demanda total, medido em quilômetros de passageiro pagante (RPK), mostra que o impacto da crise geopolítica ficou concentrado na região do conflito. Se o Oriente Médio for excluído do cálculo global, a demanda mundial teria apresentado uma leve alta de 0,7%. Em contrapartida, as companhias aéreas conseguiram ajustar a oferta de assentos (ASK), que encolheu 2,3% no período. Essa gestão de capacidade levou o fator de ocupação das aeronaves a atingir 83,5%, o que representa um recorde histórico para os meses de maio.

No mercado internacional, a retração na procura foi de 1,6% em relação a maio de 2025. O cenário sem as empresas do Oriente Médio, contudo, revela um crescimento robusto de 3,1% nas rotas que conectam diferentes países. A taxa de ocupação dos voos internacionais subiu para 83,7%. Já no segmento doméstico, a queda global foi mais acentuada, chegando a 3,1%. Esse movimento foi puxado principalmente pelos dois maiores mercados internos do mundo: a China, que sofreu o impacto de tarifas mais altas e do efeito sazonal do Festival do Barco-Dragão, e os Estados Unidos, que também amargaram uma baixa expressiva.

O diretor-geral da IATA, Willie Walsh, destacou que as companhias aéreas do Oriente Médio registraram uma severa contração de 28,4% na demanda. Apesar do número negativo, o executivo apontou sinais de recuperação na região, visto que em abril o tombo havia sido de quase metade do tráfego local. Walsh também alertou que as margens de lucro das empresas aéreas seguem apertadas, girando em torno de 2,0%, o que dará pouca margem de manobra para a redução das tarifas no curto prazo, mesmo com a recente queda de 16,3% no preço do querosene de aviação no mês de maio. O combustível ainda acumula uma alta de 93,5% na comparação interanual.

A análise do ambiente macroeconômico traz sinais mistos para a aviação e o comércio mundial. Enquanto o comércio global registrou o seu vigésimo quinto mês seguido de expansão anual, avançando 5,0%, os novos pedidos de exportação industrial perderam força. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) global para produção industrial subiu para 53,5 pontos, mas o subíndice de exportações ficou abaixo da linha dos 50 pontos, indicando que o dinamismo econômico atual está atrelado a fluxos comerciais específicos de certas regiões, e não a uma expansão econômica global generalizada.

O desempenho das rotas internacionais variou amplamente entre os continentes. Na América Latina, o setor vive um momento de forte expansão, liderando o crescimento mundial com uma alta de 10,5% na demanda e ocupação média de 85%. A Europa também avançou 3,8%, impulsionada por um salto de 15% nas viagens diretas para a Ásia. As companhias africanas cresceram 8,9%, enquanto a região da Ásia-Pacífico teve uma expansão tímida de 1,3%, prejudicada pelas restrições na importação de combustíveis no Vietnã, o que forçou o cancelamento de diversos voos de curta distância na região.