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Turismo de Valor | Notícia

Avianca transfere voos para Valencia para mitigar impactos da crise na Venezuela

A nova operação contará com voos regulares e frequências adicionais na modalidade charter, todos realizados por aeronaves da frota Airbus A320

Por Lucas Moraes Publicado em 29/06/2026 às 16:27
Os passageiros que j&aacute; possuem passagens confirmadas na rota original entre Bogot&aacute; e Caracas ser&atilde;o notificados por e-mail
Os passageiros que já possuem passagens confirmadas na rota original entre Bogotá e Caracas serão notificados por e-mail - Foto: Divulgação/Avianca

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Com o objetivo de mitigar os impactos da situação de emergência na Venezuela e garantir a mobilidade dos passageiros, a Avianca anunciou uma reorganização temporária em suas operações entre o país e a Colômbia. A companhia aérea passará a operar seus voos por meio do Aeroporto Internacional Arturo Michelena, localizado na cidade de Valencia, substituindo temporariamente o fluxo que tinha como destino a capital, Caracas.

A nova operação contará com voos regulares e frequências adicionais na modalidade charter, todos realizados por aeronaves da frota Airbus A320, que possuem capacidade para 180 passageiros. Além de atender aos clientes comerciais, a mudança estratégica visa apoiar as ações de socorro na região. Em coordenação com entidades parceiras, como a Cruz Vermelha Colombiana e a Patrulha Aérea Civil Colombiana, a Avianca utilizará a estrutura desses voos para o transporte de equipes especializadas que darão suporte aos trabalhos de resgate e atendimento médico de emergência.

O presidente da Avianca, Gabriel Oliva, destacou que a viabilização da rota Bogotá–Valencia–Bogotá é fruto de um trabalho articulado com as autoridades da Colômbia e da Venezuela. O executivo manifestou solidariedade ao povo venezuelano e ressaltou que a empresa está mobilizando suas aeronaves, talentos e capacidades para contribuir com o atendimento humanitário diante do cenário difícil enfrentado por milhares de famílias.

Os passageiros que já possuem passagens confirmadas na rota original entre Bogotá e Caracas serão notificados por e-mail para que possam programar seus voos de partida ou chegada por meio do aeroporto de Valencia.

Para os clientes com bilhetes emitidos para o período de 24 de junho de 2026 a 15 de julho de 2026 e que não considerem a alternativa de Valencia viável para suas necessidades, a companhia disponibilizou políticas de flexibilização sem custos adicionais. Entre as opções oferecidas estão o reagendamento da viagem para qualquer data até 31 de agosto de 2026 — sem aplicação de multas ou diferença tarifária —, a alteração de rota para os terminais de Cúcuta ou Riohacha, ou ainda o reembolso integral dos trechos não utilizados.

A companhia esclarece que os pedidos de reembolso ou alteração devem ser feitos diretamente pelos canais em que o bilhete foi adquirido: por meio do site e centrais de atendimento oficiais para compras diretas, ou diretamente com a agência de viagens correspondente para bilhetes emitidos por intermediários. A Avianca recomenda que os clientes permaneçam atentos aos comunicados oficiais à medida que a situação no país evoluir.

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