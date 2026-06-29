Avianca transfere voos para Valencia para mitigar impactos da crise na Venezuela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A nova operação contará com voos regulares e frequências adicionais na modalidade charter, todos realizados por aeronaves da frota Airbus A320

Clique aqui e escute a matéria

Com o objetivo de mitigar os impactos da situação de emergência na Venezuela e garantir a mobilidade dos passageiros, a Avianca anunciou uma reorganização temporária em suas operações entre o país e a Colômbia. A companhia aérea passará a operar seus voos por meio do Aeroporto Internacional Arturo Michelena, localizado na cidade de Valencia, substituindo temporariamente o fluxo que tinha como destino a capital, Caracas.

A nova operação contará com voos regulares e frequências adicionais na modalidade charter, todos realizados por aeronaves da frota Airbus A320, que possuem capacidade para 180 passageiros. Além de atender aos clientes comerciais, a mudança estratégica visa apoiar as ações de socorro na região. Em coordenação com entidades parceiras, como a Cruz Vermelha Colombiana e a Patrulha Aérea Civil Colombiana, a Avianca utilizará a estrutura desses voos para o transporte de equipes especializadas que darão suporte aos trabalhos de resgate e atendimento médico de emergência.

O presidente da Avianca, Gabriel Oliva, destacou que a viabilização da rota Bogotá–Valencia–Bogotá é fruto de um trabalho articulado com as autoridades da Colômbia e da Venezuela. O executivo manifestou solidariedade ao povo venezuelano e ressaltou que a empresa está mobilizando suas aeronaves, talentos e capacidades para contribuir com o atendimento humanitário diante do cenário difícil enfrentado por milhares de famílias.

Os passageiros que já possuem passagens confirmadas na rota original entre Bogotá e Caracas serão notificados por e-mail para que possam programar seus voos de partida ou chegada por meio do aeroporto de Valencia.

Para os clientes com bilhetes emitidos para o período de 24 de junho de 2026 a 15 de julho de 2026 e que não considerem a alternativa de Valencia viável para suas necessidades, a companhia disponibilizou políticas de flexibilização sem custos adicionais. Entre as opções oferecidas estão o reagendamento da viagem para qualquer data até 31 de agosto de 2026 — sem aplicação de multas ou diferença tarifária —, a alteração de rota para os terminais de Cúcuta ou Riohacha, ou ainda o reembolso integral dos trechos não utilizados.

A companhia esclarece que os pedidos de reembolso ou alteração devem ser feitos diretamente pelos canais em que o bilhete foi adquirido: por meio do site e centrais de atendimento oficiais para compras diretas, ou diretamente com a agência de viagens correspondente para bilhetes emitidos por intermediários. A Avianca recomenda que os clientes permaneçam atentos aos comunicados oficiais à medida que a situação no país evoluir.