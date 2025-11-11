Recife CVB lança edição inédita do prêmio para fortalecer turismo de eventos
O Recife Convention & Visitors Bureau (Recife CVB) realiza nesta sexta-feira, 14 de novembro, o inédito Prêmio Recife CVB 2025. O evento tem como propósito reconhecer anfitriões e associados que atuam para fortalecer o turismo de eventos e a imagem do destino Recife.
A cerimônia, marcada para iniciar às 18h no Pernambuco Centro de Convenções, reunirá convidados, parceiros e instituições que acreditam no potencial colaborativo para consolidar Recife como referência nacional em turismo e hospitalidade.
Reconhecimento e destaques
O Prêmio foi concebido como uma noite de conexão e celebração dos bons resultados alcançados em 2025. Nesta edição, serão distribuídas homenagens em diversas categorias que destacam ações, parcerias e contribuições para o setor.
Ao todo, a premiação engloba:
18 Homenageados na categoria Anfitrião.
3 Parceiros Associados destaques em captação de eventos.
3 Maiores Arrecadadores da taxa "Room Tax".
5 Espaços de Convenções reconhecidos por investimentos realizados ao longo do ano.
5 Empresas Autoridades e parceiras do setor.
A presidente do Recife CVB, Carolina Oliveira, destacou o momento como uma oportunidade para agradecer os esforços. “Este ano tivemos um desempenho excelente em captação e realização de eventos e já estamos com a agenda concorrida pelos próximos sete anos. Só tivemos esse resultado com o apoio de toda a cadeia turística com quem queremos comemorar nesta noite especial”, afirmou.
A programação da noite inclui brinde, a cerimônia de premiação, jantar com bufê assinado pela Merit Gourmet Solutions e show do cantor pernambucano Martins.
O evento conta com o patrocínio do Pernambuco Centro de Convenções, R1 audiovisual, 3 pontos Stands e Central de Produções.
O Prêmio Recife CVB 2025 é aberto ao público, mediante inscrição e pagamento de senha individual. Associados têm direito a descontos na aquisição dos ingressos, que podem ser comprados pelo link oficial do evento.
Sobre o Recife CVB
Atuando desde 2001, o Recife Convention & Visitors Bureau é uma associação sem fins lucrativos focada na captação de eventos corporativos e no fortalecimento da cadeia produtiva do turismo na capital. A entidade serve como ponte estratégica entre organizadores de eventos e fornecedores, utilizando a infraestrutura e os atrativos da cidade para impulsionar a economia local.
O trabalho da associação inclui a participação e promoção de eventos nacionais e internacionais para fechar novos negócios, além de auxiliar os associados desde a consultoria inicial. O CVB é mantido, em parte, pelo "Room Tax", uma taxa voluntária paga por hóspedes de hotéis associados.
"Nosso papel é conectar o trade, o poder público e os organizadores de eventos para transformar oportunidades em negócios”, conclui Hellen Lopes.