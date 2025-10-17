Recife Antigo ganha roteiros guiados em carrinhos elétricos
Iniciativa, que se propõe a unir tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade, permanecerá na cidade como um novo produto turístico após o Rec'n'Play
Uma nova e sustentável opção de turismo chega ao coração histórico do Recife. A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Seturl), em parceria com a Shineray do Brasil, lançou durante o evento de tecnologia e inovação Rec’n’Play, roteiros guiados a bordo de carrinhos 100% elétricos pelo bairro do Recife Antigo.
A iniciativa, que se propõe a unir tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade, permanecerá na cidade como um novo produto turístico após o evento. O objetivo é proporcionar aos visitantes e recifenses uma "releitura moderna e ecológica do histórico bondinho do Recife Antigo," conforme o texto de apresentação.
Os veículos, silenciosos e com zero emissão de carbono, oferecem uma experiência limpa e segura, com circulação restrita a vias de velocidade limitada a 30 km/h. Essa característica, aliada à proposta de facilidade, visa promover a acessibilidade, tornando o patrimônio cultural e histórico da cidade mais acessível, inclusive para pessoas com mobilidade reduzida ou necessidades especiais.
"Recife sempre teve no seu centro histórico um cenário de encantamento, como na época dos bondinhos. O que estamos fazendo em 2025 é retomar essa história, mas sob uma nova ótica: a do turismo inteligente e sustentável," destacou Rafael Cunha, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele ressaltou que o projeto une o passado da cidade à transição energética, criando uma experiência "totalmente nova e acessível."
Thiago Ângelus, secretário de Turismo e Lazer do Recife, reforçou o impacto positivo no setor. "Estamos oferecendo aos turistas e aos recifenses conforto e acessibilidade para fazer um passeio pelo cartão postal da nossa cidade em um carrinho elétrico com um guia turístico. É um ganho para o turismo no Recife e uma oportunidade de levar mais pessoas a conhecerem o nosso patrimônio cultural e histórico."
O novo serviço da Seturl disponibilizará oito roteiros por dia. Cada carrinho tem capacidade para transportar até cinco passageiros, promovendo um passeio íntimo e guiado para a redescoberta do centro histórico sob uma perspectiva moderna e ecológica.
A Prefeitura não especificou ainda as rotas disponíveis nem como se dará a elegibilidade para os passeios.