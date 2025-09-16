CNC mobiliza estados para construir agenda nacional de turismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As oficinas, em parceria com as federações estaduais, são o ponto central do programa, reunindo empresários, gestores e profissionais do turismo

O programa Vai Turismo – Rumo ao Futuro, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), inicia na segunda quinzena de setembro um novo ciclo de oficinas para debater o futuro do setor no Brasil. A iniciativa, organizada pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), tem como meta revisar as propostas de 2022, avaliar sua execução e preparar novas diretrizes que serão apresentadas aos candidatos nas eleições de 2026.

As oficinas, realizadas em parceria com as federações estaduais, são o ponto central do programa e buscam reunir empresários, gestores públicos e profissionais do turismo. O objetivo é criar uma agenda nacional coesa, que trate de temas essenciais como a modernização da infraestrutura, a sustentabilidade, a capacitação profissional e a economia criativa. O programa visa consolidar o turismo como uma prioridade de Estado, um motor de crescimento econômico e de geração de empregos.

Um roteiro por todo o Brasil



As oficinas acontecerão em diversos estados, com a seguinte programação:

Setembro: Bahia (dia 17), Rio Grande do Sul (dia 18), Amazonas (dia 22), Maranhão (dia 29) e Pará (dia 30).

Outubro: Sergipe (dia 2), Paraíba (dia 7), Paraná (dia 16), Amapá (dia 28), Acre (dia 29) e Mato Grosso do Sul (dia 30).

O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, enfatiza a importância de ver o turismo não apenas como lazer, mas como uma atividade econômica central. "Investir em políticas estruturantes e simplificação de processos para o setor pode gerar impacto direto no PIB e na redução das desigualdades entre estados”, pontuou.

Para Alexandre Sampaio, coordenador do Cetur, os encontros permitem um mapeamento detalhado das necessidades de cada região, ajudando a implementar ações mais eficazes. "É possível mapear necessidades específicas, desde a modernização de aeroportos e rodovias até capacitação de mão de obra local", afirma.

Os participantes das oficinas terão acesso à plataforma Painel Vai Turismo: Inteligência Competitiva, que reúne dados estratégicos e mais de 1,2 mil projetos cadastrados em todo o País. Com essa iniciativa, a CNC reforça seu compromisso em fomentar um diálogo amplo para orientar políticas públicas e privadas, visando o fortalecimento do turismo em todas as regiões do Brasil.